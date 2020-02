Goedemorgen,AEX vanuit demand met een sterke of zwakke beweging omhoog bezig:Een HL indicatie op basis waarvan nu een HH gezet kan worden, alternatief nummer 1 is dat er nog een C omlaag gezet gaat worden. Iets zoals dit:Hoe diep die C komt is afwachten hoe de markt zoiets uitwerkt en kun je vooraf niet vertellen. Soms wordt de demand zone niet eens meer gehaald, soms richting de onderzijde.Alternatief (minder waarschijnlijk) scenario is dat deze demand zone het niet houdt en dat de demand zone een niveau lager aangedaan wordt:Belangrijk nu is de trend van een niveau lager:Deze heeft een HL en HH's gezet. Voor een directe sterke beweging omhoog moet dit patroon van HL's en HH's gecontinueerd worden. Lukt dit niet dan gaat de markt een C uitwerken of het iets minder waarschijnlijke scenario van het opzoeken van de demand zone een niveau lager.