TA: Energie omlaag, obligaties en goud omhoog

Grondstoffen zijn dit jaar, onder invloed van de coronacrisis, heftig in beweging. Energie gaat onderuit, maar goud en obligaties omhoog

Een van de opvallendste bewegingen in de afgelopen weken vond plaats op de grondstoffenmarkten, waar de olieprijs in korte tijd fors is gedaald.

Dit jaar is ruwe olie, mede onder invloed van de coronacrisis, ruim 20% in waarde gedaald. Andere opvallende dalingen zagen we in de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente, die is ingestort van -0,05% tot -0,32%. Slecht nieuws voor de pensioenfondsen, maar goed voor de obligatiemarkten.

Daarnaast zien we dit jaar edelmetalen juist doorlopen naar hogere niveaus, wat gematigde technische verbeteringen oplevert.

Hieronder bekijk ik behalve de AEX, ook het koersverloop van Olie, Goud, de Bund Future en de iShares Euro Corporate tracker (Europese bedrijfsleningen).

Nederlandse beurs heeft wat ruimte voor dips

Korte termijn minpuntje in het technische plaatje van de AEX is de lichte overboughtconditie, die we van de RSI van de AEX kunnen afleiden. De AEX was op korte termijn gematigd over-gekocht, dus iets te hard vooruit gelopen. Hierdoor is een beperkte terugval mogelijk.

De AEX kan richting de voormalige weerstand 616,46 (top van 17 januari) wegzakken, die nu als steun zal fungeren. Afgezien van deze tussentijdse dip is er niets aan de hand. Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat deze steun 616,46 intact blijft.

Olieprijs (Brent) stuit op oude koersbodems

Nadat de prijs van Brent-olie onder de koersbodem van augustus rond 55,95 is gezakt, is de dalende trend hervat. Blijkbaar hangt er veel aanbod boven de markt.

Wij blijven behoedzaam zolang ruwe olie lagere toppen en bodems vormt. Neerwaarts koersdoel ligt rond steun 49,93 (bodem van 24 december 2018). De voormalige steun rond 57,24 (gevormd op 4 oktober 2019) fungeert thans als eerste weerstand.

Goud vormt een hogere koersbodem, boven de toppen van begin januari

In de recente terugval heeft goud een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 1.535,99 (bodem van 25 september 2019). Weerstand ligt rond 1.803,03 (gevormd op 11 november 2011).

Bund Future vormt een hogere koersbodem

Het technische plaatje van de Bund Future verbetert, nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Eerder al brak de Bund Future de dalende trend.

Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspiek is er opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand 179,67 (top van 3 september 2019). Bij een daling onder steun 173,43 (bodem van 6 februari) treedt een verzwakking op.

Europese Corporate Bond Index in stijgende trend

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de Europese Corporate Bond Index (die belegt in Europese bedrijfsleningen) nu ook boven de oude weerstand gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrijgemaakt richting weerstand 142,20 (top van 20 augustus 2019). Steun ligt rond 139,23 (bodem van 20 november 2019).