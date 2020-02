Beurzen worden kunstmatig hooggehouden, tot het op een bepaald moment niet meer kan. Teruglopende winsten, torenhoge schulden bij de landen (VS) groot repo probleem, corona, handelsconflict en zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan 5% stijgen in 2 weken. De klap gaat komen. Is het niet deze week, dan spoedig erna. Allemaal leuk dat de rente laag is, maar op een gegeven moment knapt het elastiek