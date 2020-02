Slotcall: Geen paniek

De winstwaarschuwing van Apple zorgt gelukkig niet voor paniek op de financiële markten. De AEX opende 0,9% lager en sluit uiteindelijk 0,6% in het rood.

Ook de daling van het aandeel Apple (-2,4%) valt reuze mee. De reden hiervoor is dat de markt denkt dat de invloed van het coronavirus tijdelijk is op de omzet van de smartphonemaker. Daarnaast is er een reële kans dat de vraaguitval in de komende kwartalen alweer wordt ingelopen.

Het risico is echter dat wanneer het coronavirus het gehele jaar niet in te dammen is, de markt alsnog hard omlaag gaat. In feite is ingeprijsd dat het virus binnen een half jaar tot een halt wordt geroepen. Dat is een behoorlijk positief scenario en het is de vraag of dit realistisch is.

Het gaat waarschijnlijk minstens een jaar duren voordat er een medicijn is. Daar komt bij dat het virus extreem besmettelijk is. Dan wordt het in een gigantisch land, waar mensen in de steden op een kluitje wonen, een hele klus om het virus te bestrijden.

Coronavirus update: Diagnosed COVID-19 cases exceed 73,000; death toll at 1,873 https://t.co/9LX8fcahjx — MarketWatch (@MarketWatch) February 18, 2020

Tegenvallende ZEW-Index

Niet voor het eerst dit jaar kwamen er een tegenvallende macro's uit Duitsland langs. De ZEW-index, die het vertrouwen onder Duitse institutionele beleggers meet, verslechterde fors in februari. Per saldo zijn zij met een stand van 8,7 nog positief, maar in januari lag het vertrouwen aanmerkelijk hoger.

De uitbraak van het coronavirus zal hier ongetwijfeld een rol spelen, maar vooral de kwakkelende automobiel industrie helpt niet mee. Autobouwers zoals Daimler en BMW lopen behoorlijk achter op Tesla en dat hebben we de afgelopen jaar gezien in de resultaten van deze merken.

Gelukkig gaat het wel goed met de Amerikaanse industrie. Dat bleek vanmiddag uit de Empire State-index, die de bedrijvigheid in de stad New York meet. Deze kwam in februari uit op een stand van 12,9, wat een forse verbetering is ten opzichte van januari (+4,8).

ASR

Morgenochtend presenteert verzekeraar ASR (-1,3%) de jaarcijfers. Het belooft spannend te worden, want branchegenoot NN Group ging vorige week hard omhoog op de cijfers, terwijl de koers van Aegon afstortte. De markt verwacht dat ASR net als NN Group de operationele winst met 14% kan laten groeien.

De solvabiliteitsratio Solvency2 komt naar verwachting uit op 191% en dat is wat lager dan Aegon (201%) en NN Group (218%). Houd er wel rekening mee dat ASR het standaardmodel van De Nederlandse Bank gebruikt. Als ASR de berekeningen doet volgens een eigen model, kan de verzekeraar de werkelijke solvabilteit beter inschatten, waardoor deze waarschijnlijk aanmerkelijk hoger uitkomt.

De IEX Beleggersdesk verwacht dat ASR over 2019 een dividend van €1,90 per aandeel gaat uitkeren, wat een yield betekent van 5,1%. Niet slecht, omdat ASR de laatste jaren in staat bleek om het dividend ook nog fors te verhogen. Dat is iets dat we niet vaak zien bij bedrijven die een relatief hoog dividend uitkeren.

Morgenochtend voorbeurs verwacht de IEX Beleggersdesk met een update over ASR te komen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan niet geheel verrassend naar beneden. Met name de Amerikaanse rente (-4 basispunten) gaat stevig omlaag.