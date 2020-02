Tracker Tips: Nieuwe aanbieder van thema-ETF’s

De Europese ETF-markt heeft er een nieuwe aanbieder bij. Rize ETF heeft deze week zijn eerste twee thematische ETF’s op de Duitse Xetra-beurs geïntroduceerd, die blootstelling bieden aan cybersecurity (RCRS) en medicinale cannabis (BLUM).

Rize Cybersecurity en Data Privacy UCITS ETF

isincode: IE00BJXRZJ40

lopende-kostenratio (LKR): 0,45%

isincode: IE00BJXRZ273

LKR: 0,65%.

Beide trackers zijn gelanceerd in samenwerking met indexaanbieder Foxberry en thematische specialisten voor elk specifiek thema.

RCRS

Deze ETF volgt een index die door cybersecurity-specialist Tematica Research is bedacht. RCRS biedt blootstelling aan 45 bedrijven die kunnen profiteren van de toenemende vraag naar cybersecurity-producten en -diensten.

Doordat de wereld digitaler wordt, krijgen we steeds meer te maken met zogeheten ransomwareaanvallen of gijzelsoftware, zoals bijvoorbeeld recent gebeurde in Nederland op de Universiteit Maastricht.

De cybersecurity-markt gaat eveneens een nieuwe groeifase in, omdat technologieën zoals kunstmatige intelligentie en de cloud de beveiligingspraktijken en digitale infrastructuren over de hele wereld snel veranderen.

Onderstaand een overzicht van de top-10 in de mand.

De ondernemingen in deze ETF bieden bescherming tegen cyberdreigingen en streven naar betere regelgeving voor dataregulering over de hele wereld.

De belangrijkste onderscheidende factor bij RCRS is de uitsluiting van bedrijven die actief zijn in de ruimtevaart- en defensiesector.

BLUM

Deze ETF volgt een benchmark die is vormgegeven door medische-cannabisspecialist New Frontier Data. BLUM geeft exposure aan 23 bedrijven in de ontwikkeling van medicatie- en wellnessproducten die van cannabis zijn afgeleid.

Medicinale cannabis kan wereldwijd miljoenen mensen helpen bij de behandeling van Alzheimer, multiple sclerose, epilepsie en epileptische aanvallen en bepaalde soorten kanker.

Nu is een zogeheten wiet-ETF niet iets nieuws, aangezien deze vorm van thematisch beleggen al een tijdje bestaat in de VS. Beursgenoteerde bedrijven in deze sector zijn vrij volatiel en gevoelig voor verandering in regulering. Een Canadese equivalent zoals Horizons Marijuana Life Sciences ETF is het afgelopen jaar ruim gehalveerd. Voor de liefhebber van de groene belofte wellicht een mooi instapmoment. De top-10 van de mand is als volgt:

BLUM heeft een uitsluitingslijst voor bedrijven die niet voldoen aan de nationale en federale wetgeving en die niet in aanmerking komen voor investeringen in de productie of distributie van cannabis voor de recreatieve consumentenmarkt.

De ETF omvat verder bedrijven uit de zogenoemde ‘Big Pharma’-sector die betrokken zijn bij de ontwikkeling of verwerving van patenten, distributiepartnerschappen en gesponsorde klinische onderzoeken, hoewel de blootstelling aan deze sector beperkt is tot 10% van de index.