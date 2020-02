Het zal straks omlaag gaan omdat de grote jongens willen dat het down gaat. De particuliere belegger blijft te lang op een roze wolk zitten. Altijd hetzelfde liedje en maar klagen dat de reactie overdreven zal zijn. Er is niks mis om effe langs de zijlijn te staan. Of is hier sprake van "verslaving" aan het spel dat beleggen heet.