De gevaren van buy-the-dip

Ga niet uit van zomaar weer herstel van de coronadip, waarschuwt Mohamed El-Erian. Plus: enge grafieken.

Zelfs ervaren beleggers die alles al eens hebben gezien zijn er verbaasd over: hoe sterk het beurssentiment blijft temidden van de alarmerende verhalen uit Wuhan en inmiddels ook de rest van China.

De overvloed aan liquiditeit richting de aandelenmarkt trekt zich kennelijk weinig aan van mogelijke doemscenario's over pandemieën en stilvallende productie. Wijzend naar eerdere voorbeelden, zoals SARS, concluderen veel analisten zelfs dat een economische dip hooguit tijdelijk zal zijn.

En tja, buy the dip is al jarenlang een prima strategie, dus waarom daarvan afwijken? De markt heeft voor hetere vuren gestaan, toch?

Noodstop

Misschien, maar dit vuur wordt wel met de dag heter. De melding van Apple dat de omzet gaat tegenvallen was vandaag een wake-up call, maar andere cijfers uit China zien er ook behoorlijk heftig uit:

Some really insightful charts by UBS on how the #coronavirus has paralyzed #China's economy. pic.twitter.com/ib0y14kmoz — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

Hier zien we een reusachtige economie - goed voor een kleine 20% van de wereldeconomie - een noodstop maken. Een economie die bovendien veel meer verweven is met de rest van de wereldeconomie dan China ten tijde van SARS was.

Econoom Mohamed El-Erian, voorheen kopstuk van Pimco, tegenwoordig meedenkend voorwerp bij Allianz, grijp het Apple-nieuws aan om te waarschuwen dat het 'V-shaped' herstel, waar veel analisten op rekenen, geen vanzelfsprekendheid is.

"Part of the growth reassurance that analysts were quick to provide may be due to the fact that the coronavirus outbreak did not produce a sudden stop like the one during the 2008 global financial crisis. But as I have argued earlier, this ignores a fundamental difference between financial sudden stops and economic ones."

"Because they tend to impact the payments and settlement system, financial sudden stops are felt widely from day one. In contrast, economic sudden stops tend to be much more localized and then, over time, cascade gradually throughout the wider economy. That dynamic is playing out now."

Sluipender dan een crash

Oftewel: dit ongeluk voltrekt zich langzamer en sluipender dan een financiële crash, maar de economische schade hoeft er niet minder om zijn. Hoe de beurs daarop reageert is weer een ander verhaal, natuurlijk, want beurssentiment heeft er een handje van om lang niet altijd synchroon te lopen met de economische realiteit.

Hoe dan ook, u bent gewaarschuwd.