Paniek? De paniek moet nog beginnen. Ontkenning fase zitten we nu ok daarna komt altijd de paniek fase. Snappen jullie het nog niet? Het IMF heeft eergisteren aangegeven dat ruim 5 miljoen bedrijven wereldwijd getroffen worden door de effecten van het Coronna virus.



Ruim 161 beurs genoteerde multinationals zijn nu aan het wankelen omdat ze maximaal gefinaciers zijn en geen voorraden hebben.



Apple is de eerste die nu een winstwaarschuwing geeft maar er gaan er nog tientallen wellicht honderden komen komende weken.



Als beurs genoteerde berdrijven omvallen is het over en uit dan breekt er massaal paniek uit en wordt het een grote verkoop tsunami.



De daling is begonnen en de ontkennings fase is aan zet maar binnen uren dagen is de paniek fase er en gaat grootste daling ooit een feit zijn.