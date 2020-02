TA: Redelijke omzetten

De uptrend van de AEX wordt bevestigd nu er langzaam weer vers kapitaal richting Nederlandse aandelen begint te stromen.

De eventuele economische impact van het coronavirus 2019-nCoV is nog niet helemaal duidelijk. Economen verschillen nogal van mening over de effecten ervan op de wereldeconomie. Maar een grote zorg op de financiële markten is het op dit moment niet, getuige de sterke trends op vrijwel alle beurzen.

Het positieve verloop van de AEX wordt thans weer ondersteund door een gematigde toename van de geldstroomindicator (= moneyflow).

Ik bekijk het volumeverloop van Nederlandse aandelen, en het technische plaatje van de AEX. Op het kortetermijnplaatje is een tijdelijke tussentijdse dip niet uit te sluiten, maar afgezien daarvan ligt de markt er prima bij.

Weer instroom van kapitaal

De moneyflow, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft, begint langzaam weer opwaarts te bewegen. Sinds eind november waren de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht, maar op dit moment lijkt de indicator weer boven voorgaande toppen te willen breken.

Technisch staan de toppen van de moneyflow-indicator van medio oktober onder druk. Een eventuele doorbraak van die toppen zou impliceren dat de uitstroom van kapitaal opdroogt, en dat er bovendien weer instroom van kapitaal is.



Mooie trend AEX

De Nederlandse beurs (AEX-index) is boven de voormalige weerstand gebroken. De uitbraak boven de toppen van januari rond 616,46 geeft een technische verbetering aan en bevestigt de stijgende trend. We houden rekening met verdere koersstijging, in eerste instantie richting 644, in tweede instantie richting 700.

Afgezien van het risico van een tussentijdse dip ligt de markt er prima bij. Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat steun 616,46 (bodem van 17 januari) intact blijft.

Interpretatie van de moneyflow

De moneyflowindicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. De moneyflow wordt als volgt beoordeeld:

Indien de moneyflow omhoog krult, geeft dat de gematigde instroom van vers kapitaal weer.

Een stijgende moneyflow is zeer positief, zeker als de indicator voorgaande toppen breekt. Dit geeft aan dat er nieuw geld in de markt komt. Een sterke moneyflow signaleert dus de instroom van vers kapitaal.

Indien de moneyflow neerwaarts krult geeft dit aan dat er langzaam geld uit de markt weglekt.

Indien de moneyflow omlaag beweegt is dat negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.

Een vlakke moneyflow suggereert dat de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn.

De analisten van Tostrams gebruiken de moneyflow niet als koop- of verkoopindicator, maar als bevestiging van het koersverloop. Het is belangrijk dat een positieve trend van de AEX wordt gevalideerd door een sterke trend op de moneyflowindicator, dus door een krachtige stijging van de moneyflow.