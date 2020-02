Hallo Arend, Ik dacht niet dat de oorzaak van de koersstijging van Ordina vandaag is , de advieswijziging van ING.

De echte reden is natuurlijk dat dit bedrijf veel te laag gewaardeerd stond op de beurs bij Jullie.

Ordina (Belgie) draait bijzonder goed, en wordt erg gewaardeerd. Mijn zoon werkt zelf bij een kleiner bedrijf in een wat aanverwante sector, dat door Ordina benadert is voor een overname.

Bedrijven gelijk Ordina worden bij ons (Vlaanderen) gewoonweg het dubbel gewaardeerd. (Maar zelfde verhaal gelijk o.a. ook bij AMG; gewoonweg de helft lager gewaardeerd dan vergelijkbaar bedrijf in Belgie - Umicore.)

Nochtans beiden werkzaam in recyclage en grondstoffen voor kathode materiaal electr. batterijen.



Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

LR