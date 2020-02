BeursVandaag: Vertrouwd beeld

De score nu in China: 1770 doden, 2048 nieuwe en 70.584 bestaande coronavirus gevallen en 10.844 mensen genezen:

Als het dan toch al over dat Japanse BBP gaat, dat is inderdaad door op -1,6% (-0,9% verwacht) op kwartaal- en -6,3% (-3,7% verwacht) op jaarbasis. Het gebeurt zelden dat een BBP zo ver uit buurt blijft van de consensus. Reken maar niet op herstel in Q1 met dat virus, ofwel Japan in recessie?

En de futures? Die staan... hoger.

Coronavirus cases rise again in China as recession looms for Japan, Singapore https://t.co/vEtzQgucbi by @DavidStanway For the latest developments around the new #coronavirus outbreak, follow our liveblog: https://t.co/ZuqpFRwRg8 pic.twitter.com/dPMVDZxOHw — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Vandaag is de agenda leeg en verder is er weinig richtinggevend beurs- en bedrijfsnieuws dit weekend. We doen het deze week met voorlopende indicatoren uit VS en Duitsland en onder meer cijfers van deze bedrijven, die u goed kent hier op IEX:

Oh, dan zijn de cijfers vast niet goed, denk ik dan onwillekeurig...? Speculatief, maar BAM heeft nu al nieuws. Er wordt naar een opvolger gezocht:

17 Feb - 08:00:55 [RTRS] - BAM GROEP - BY MUTUAL AGREEMENT IT HAS BEEN DECIDED THAT ROB VAN WINGERDEN WILL NOT BE NOMINATED FOR A NEXT TERM AS CEO AND MEMBER OF EXECUTIVE BOARD

Weer hogere markten dus: alles hierover ook in mijn vooruitblik van gisteren, net als duiding en data wat de huidige markt nou drijft. Hier een van mijn vele grafieken en wat denkt u: zijn het de winsten, of is het de Fed die...?

De opening dan, die ziet er goed, niet spectaculair, maar wel logisch uit. De dollar is sterk, de Nikkei 225 daalt, maar kijk de Shanghai Composite. Bitcoin heeft even een zwaar weekend, verliest een paar procent en de rentes stijgen een basispunt.

Aegon: naar €4,40 van €4,50 - Morgan Stanley

NN: naar €39 van €37,20 - Morgan Stanley

Just Eat Takeaway: naar 10,700P van 10,500P -JP Morgan

Just Eat Takeaway: naar 8,500P van 10,000P - Barclays

00:50 Japan BBP Q4 -1,6% (verwacht -0,9% QoQ)

Hier nog even dat vreselijke Japanse BBP:

Thai fourth-quarter GDP expands 1.6% year-on-year, slowest pace in five years https://t.co/OrA0oI3uRU pic.twitter.com/UkhxlszSpL — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Is de dollar nou zo sterk, de euro zo zwak of het pond zo...?

Euro near three-year low on sluggish growth, yen steady despite weak GDP https://t.co/DrM0IVW8Rc pic.twitter.com/1qn2X7uvIo — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Eenjarige rente voor bedrijven:

China central bank cuts one-year MLF rate by 10 basis points to support virus-hit economy https://t.co/q347iPJy5o pic.twitter.com/dTsPSlCZjd — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Waar nood is, is creativiteit en improvisatievermogen:

With the coronavirus outbreak in China continuing to spread, McDonald’s, Starbucks and other fast-food companies ramp up 'contactless' pickup and delivery services https://t.co/nZYNWjRNKr by @HilaryRuss @Sophie_Y Follow our live blog for updates: https://t.co/siwIUdTAnb pic.twitter.com/5GRbt7TUGn — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Niet alle Amerikaanse autofabrikanten openen nieuwe fabrieken, zal ik maar zeggen:

General Motors is retreating from Australia, New Zealand and Thailand https://t.co/YFuHsgTVvM — CNBC (@CNBC) February 17, 2020

Intussen in de buurt van Berlijn...

Elon Musk’s plan to build an electric car plant in Germany has run into legal trouble https://t.co/AxYObZnDd9 — Bloomberg (@business) February 17, 2020

Nog niet gelezen, maar hoge pief:

"Hard to avoid anything" in bond market, says JPMorgan’s chief investment officer https://t.co/5O7Iz2Bg5b — Bloomberg (@business) February 17, 2020

FANG aandelen dus:

‘A history of asset bubbles in the past 40 years’... pic.twitter.com/BSj3BSro3B — jeroen blokland (@jsblokland) February 16, 2020

