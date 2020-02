TA: Herbeleggingsindices breken door

Zowel de Nederlandse herbeleggingsindex als de Duitse DAX noteren all-time-highs. Beide indices komen er technisch steeds beter bij te liggen.

De Duitse beurs lijkt opwaarts uit te breken, hoewel de economie van onze oosterburen de zwakste groei kent sinds 2014. De grootste economie van Europa heeft veel meer dan andere economieën last gehad van de handelsspanningen tussen de VS en China, maar lijdt daarnaast ook onder de zwakke Duitse auto-industrie.

Technisch was de Duitse beurs de enige in Europa die nog geen oude zware weerstandsbarrières had gebroken. Deze hordes staan nu zeer duidelijk onder druk. Ik neem daarom de Duitse beurs onder de loep.

De DAX-index verschilt van de AEX omdat de Duitse index een herbeleggingsindex is. Bij de berekening van de DAX wordt uitgekeerd dividend niet van de index afgetrokken, zoals bij de AEX het geval is. In plaats daarvan wordt het dividend herbelegd in de index. Daarom kijk ik hier ook naar de AEX herbeleggingsindex, die technisch al veel eerder duidelijk was uitgebroken.

Beide indices, zowel de DAX als de AEX Total Returnindex, noteren thans op all-time-highs.

Nederlandse herbeleggingsindex houdt uptrend vast

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) is eind vorig jaar boven de toppen van 2018 en 2019 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. We houden rekening met verdere koersstijging.

De Nederlandse herbeleggingsindex kan in eerste instantie omhoog richting 2.400 (berekend koersdoel), in tweede instantie naar 2.600. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 2.012,02 (bodem van 6 december 2019) intact blijft.

Korte termijn: DAX breekt nipt uit

De Duitse beurs heeft het all-time-high rond 13.596,89 (top van 26 januari 2018) nipt gebroken. De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien deze zware top goed wordt gebroken. Hierna komt er opwaarts ruimte vrij richting weerstand 14.500 (berekend kortetermijnkoersdoel). De DAX-index heeft steun rond 12.886,55 (bodem van 13 december 2019).

Lange termijn: Duitse beurs zet horde 13.596,89 onder druk

Het technische plaatje van de DAX-index verbetert ook op lange termijn zodra de voormalige weerstand 13.596,89 overtuigend wordt gebroken. Daar is nu nog geen sprake van. De neutrale range wordt thans slechts nipt aan de bovenkant verlaten.

Na een solide uitbraak mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien, daarna wordt 16.500 het volgende langetermijnkoersdoel. Steun ligt op 12.886,55 (bodem van 13 december 2019).

Meerjarige trend: Frankfurt lijkt lange termijn opwaartse trend door te zetten

De meerjarige uptrend van de Duitse beurs wordt voortgezet indien de voormalige weerstand 13.596,89 overtuigend wordt gebroken. Dan wordt de lange uptrend, die in 2009 rond 3.900 is gestart, voortgezet. Vervolgens wordt 18.000 het volgende meerjarige koersdoel.