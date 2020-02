BeursVandaag: Lieve AEX en bod op NIBC

Update, want er ligt een bod op NIBC van Blackstone. En ja, dat betaalt niet graag een cent te veel, zal ik maar zeggen? Of de premie is al lang en breed ingeprijsd. Ik kan de comments nu al wel raden.

Heb t zelf gemist, #NIBC is tegenwoordig ook 'maar' lokaal aandeel, maar ik ben zo te zien ook de enige die niet door had dat hier iets speelde... #AEX pic.twitter.com/ew9oI9yTAp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 14, 2020

Snel door, want er is meer te doen. Winst valt mee, omzet is in de prik, 25% meer dividend en een voorzichtig hogere outlook, jaarcijfers Brunel dus:

Acomo doet 5,1% dividendrendement met dit voorstel en wat wilt u bij dit aandeel nog weer weten? Wel eerlijk die outlook: We hebben geen flauw benul. Veon heeft ook cijfers.

Het is weer een en al conronavirus in het nieuws met intussen al 1380 doden en 63.851 besmettingen.

China reports 5,000 new coronavirus cases, cruise ship disembarks in Cambodia https://t.co/JbGGFyF6v9 Follow our liveblog for the latest developments around the new #coronavirus outbreak: https://t.co/pfX7dAN87k pic.twitter.com/wI2dGmXGxU — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

In deze ook nog even (Air France-)KLM met een misplaatste grap, maar wat een grote woorden meteen...?

Het Duitse BBP Q4 rolt net binnen en dat is 0,0% QoQ, waar +0,1% werd verwacht. Over naar de koersen, gewoon weer hoger, zou ik bijna zeggen. De Duitse rente opent vlak en de Amerikaanse daalt een basispuntje. Goed high tech-nieuws nog, Nvidia deed nabeurs New York +5,2% op jaarcijfers en outlook.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:57 Crédit Agricole profiteert van zakenbankactiviteiten

07:41 VEON profiteert van toename datagebruik

07:17 Nikkei sluit lager in hogere regio

06:34 Barbie-maker Mattel heeft last van Frozen-hype

13 feb Investeringen in datacenters helpen Nvidia vooruit

13 feb Verliesbeurt voor beurzen in New York

13 feb Beursplannen voor muziekreus Universal Music

13 feb Rechter VS blokkeert defensiecontract Microsoft

13 feb 'Parfumketen Douglas mogelijk naar de beurs'

13 feb Wall Street dringt verliezen terug

13 feb Deal Corendon en KLM voor vluchten naar Curaçao

13 feb Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

13 feb Groen licht voor asfaltbedrijf BAM en Heijmans

13 feb Acomo winstgevender op licht hogere omzet

13 feb 'Meer actie nodig om stikstofkwestie bouw op te lossen'

13 feb VEON stelt twee co-topmannen aan

Nog even een kleine toevoeging van collega Nico, let op BAM:

Het gaat goed met het OpenIJ-project. Zo goed, dat we er niets meer over horen vanaf nu. #VolkerWessels, en ook #BAM denk ik, pakken €4 miljoen terug. pic.twitter.com/DkB0Scf75X — Nico A. Inberg (@NicoInberg) February 13, 2020

Analistenadvies luidt als volgt met een verrassende buy voor Aegon?

Aegon: naar buy van neutral en naar €4,15 van €4,25 - Citigroup

AkzoNobel: naar €94 van €90 - Credit Suisse

NN: naar €41,60 van €39,70 - JP Morgan

ASMI: naar €128,50 van €103 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is kort, maar wel krachtig met Duits BBP en VS retail sales:

08:00 Brunel Q4-cijfers

08:00 Credit Agricole Q4-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q4 0,1% QoQ

11:00 EU BBP Q4 0,1% QoQ

14:30 VS detailhandelsverkopen jan 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jan -0,2% MoM

16:00 VS handelsvoorraden dec 0,1% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan feb 99,0

En dan nog even dit

Dat wil nog niet zeggen dat de AEX... Want daar is gros omzet en winst in dollars:

Nvidia dus, hier het hele verhaal (en vooral de outlook):

Nvidia forecast tops expectations on cloud sales despite coronavirus hit https://t.co/ieJ0TE2iVm pic.twitter.com/g16O9AgUVB — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

Poll onder economen, hoe voorspelbaar:

Chinese economy clobbered by coronavirus but set to recover soon: Reuters poll https://t.co/ot2yRkPlQR pic.twitter.com/NT9g3zmoqj — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

Grootste Chinese beursbedrijf hierover:

China’s most valuable tech company said the coronavirus outbreak that has locked down residents across the country is hampering the online-retail giant and may result in slowed growth https://t.co/3IViRCsVds — The Wall Street Journal (@WSJ) February 13, 2020

In Wuhan dus:

Honda says it will restart Wuhan plant operations February 21 https://t.co/zlX5ikl8LI pic.twitter.com/bqIDsllRLy — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

Ieder schroefje is nieuws bij Tesla, bij dezen:

Tesla to recall 3,183 Model X vehicles in China: market regulator https://t.co/Cbti9m0noh pic.twitter.com/iSbkq1Hm8h — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

Eigenlijk is Tesla een soort auto-biotech? Koers omhoog, hup gauw aandelen printen:

Tesla plans a $2 billion offering amid a stock boom despite CEO Elon Musk telling investors that the company didn't need Wall Street's help https://t.co/tanLXh30W0 pic.twitter.com/l2ShR9mVUr — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

Microsoft -0,5% maar, maar dit is wel strijd om een cloud-defensiecontract van $10 miljard:

Judge grants Amazon motion for pause in Microsoft's Pentagon contract work https://t.co/uRe0ZMpTiq pic.twitter.com/HbF1vpb9y6 — Reuters (@Reuters) February 14, 2020

VS versus Huawei dus:

China’s Huawei Technologies and two of its U.S. subsidiaries were charged with racketeering conspiracy to steal trade secrets in a new federal indictment unsealed Thursday. https://t.co/RqQ96uJgnP — WSJ Markets (@WSJmarkets) February 13, 2020

Over 5G gesproken, Verizon en Apple?

Verizon plans to launch 5G service nationwide later this year, setting up the possibility that it will arrive along with an iPhone that can use it https://t.co/5PLdo1Hhrz — Bloomberg (@business) February 13, 2020

Hij is zelf trouwens ook miljonair door boekverkopen, maar dit even terzijde:

The total number of S&P 500 CEOs who have given money to Bernie Sanders: Zero. https://t.co/buPoIu2KRG — MarketWatch (@MarketWatch) February 13, 2020

Tot slot, omdat het Valentijnsdag is:

