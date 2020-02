TA: Dips bieden kansen

Op langere termijn zien we de AEX op 700 en superlang op 1000 punten. Tussentijdse dips zouden dus kansen kunnen bieden.

Beleggers zijn iets minder ongerust, nu de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat recente toename van het Covid-19 virus (ook wel corona-virus genaamd) niet per se wijst op een agressievere verspreiding van de ziekte.

All-time high

De beurzen herstelden hierop stevig van eerdere verliezen. Een aanvankelijk verlies van ruim 1% wist de AEX donderdag uiteindelijk om te buigen in een mini-winstje.

Dat was tevens de hoogste slotstand van 2020, maar ook het beste punt sinds 2001. De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) wist donderdag zelfs een nieuw all-time high te bereiken. Het kan blijkbaar niet op.

Per saldo doen aandelen het de laatste weken uitstekend. Dit jaar is de Nederlandse beurs al met ruim 4% gestegen. Sinds de dip van eind januari is het herstel nog forser geweest. In de laatste acht sessies is de AEX een kleine 7% opgelopen, na een laagste punt onder de 590 op 3 februari.

Dat de markt af en toe een stapje terug doet is dus niet vreemd.

Vangnet van 616 punten

Op een eventuele daling zien we een evenwichtspunt iets boven de 616 punten, waar de topjes van medio januari zijn gevormd.

Deze voormalige weerstand zal technisch als steun fungeren en dus een natuurlijk vangnet bieden. Als we daar al komen, want de markten liggen er technisch zeer sterk bij. Blijkbaar biedt elke kleine daling al een nieuwe instapkans, zoals gisteren.





AEX naar 1000

Op korte termijn zien we 644 punten, iets verder weg is 700 mogelijk. Op de superlange termijn kan de Nederlandse beurs zelfs mogelijk naar 1000 punten; zie de onderstaande meerjarengrafiek van de AEX.

Begin 2017 heb ik die 1000-puntengrens voor het eerst als meerjarig koersdoel genoemd. Daarbij is nadrukkelijk vermeld dat dit voor de periode 2021-2024 gold.

In de afgelopen jaren hebben wij dit koersdoel meerdere malen herhaald, want we vinden het belangrijk dat u weet wat de markten technisch nog in petto hebben.

Ik wil thans nogmaals uitleggen hoe wij tot die 1000 punten zijn gekomen. Dat doe ik aan de hand van onderstaande voorbeeldgrafiek:

In de periode 2000-2015 bewoog de AEX voorzichtig neerwaarts tussen de trendlijnen A-B en C-D

In 2014 is deze neergaande beweging geëindigd en een nieuwe opwaartse trend gestart.

Indien we de afstand tussen de trendlijnen A-B en C-D optellen boven het uitbraakpunt van 2014, berekenen we het koersdoel rond 1000 punten.



Heftige economische gebeurtenissen

De AEX is in de turbulente periode tussen de trendlijnen A-B en C-D gekenmerkt door enkele heftige economische gebeurtenissen.

De eerste startte met de beruchte dotcomcrisis bij A (rond 701)

In de heftige daling, die daarop volgde, kende de AEX een dieptepunt C (rond 218)

De tweede economische gebeurtenis bij B (rond 505) vond in 2008 plaats: dit was de bankencrisis

In de daling daarna zakte de AEX naar D (ruim onder de 200 punten).

Nieuwe meerjarige uptrend

Zoals gezegd is de neergaande beweging van 2001-2008 geëindigd en is een nieuwe opwaartse trend gestart. Het koersdoel daarvan ligt rond 1000 punten.

Dit spectaculaire niveau berekenen we door de neerwaartse beweging (tussen de trendlijnen A-B en C-D) op te tellen boven het uitbraakpunt van 2014.