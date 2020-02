Slotcall: Alle cijferaars op een rij

De AEX (+0,0%) houdt vandaag goed stand. De Chinese overheid meet het aantal besmettingen van het Coronavirus op een andere manier, waardoor er in één klap 15.000 besmettingen bij komen. Dit drukte vanochtend nog het sentiment op de beurzen.

Eerder werd een besmetting alleen genoteerd op het moment iemand ernstige klachten kreeg. Nu worden ook de mensen meegeteld die in een vroeg stadium van het virus zitten. Wat ook niet helpt, is dat het aantal doden in de zwaargetroffen provincie Hubei met 23% is opgelopen naar 1210.

Verder drukt Royal Dutch Shell (-2,0%) zwaar op de 'kale' AEX, oftewel de prijsindex. Het olieconcern gaat vandaag €0,43 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het aandeel stabiel.

Deze correctie wordt wel doorgevoerd in de herbeleggingsindex, maar niet in de prijsindex. Dit is ook de reden waarom de herbeleggingsindex ruim drie keer zo hoog staat als de prijsindex. Al met al heeft Royal Dutch Shell met zijn indexgewicht van 12,0% een negatieve impact van 0,24%.

Teleurstellend Aegon

Gelukkig is de weging van Aegon (-5,3%) beperkt gebleven tot 1,1%, want de verzekeraar kwam niet voor het eerst sinds zijn bestaan met tegenvallende cijfers langs. De nettowinst lijkt op het eerste oog te zijn geëxplodeerd, maar dat wordt volledig veroorzaakt door eenmalige winsten.

De onderliggende winst daalt namelijk met 5%. Ook de solvabiliteitsratio Solvency 2 was met 201% veel slechter dan gedacht. Het enige lichtpuntje is dat het dividend met 7% wordt verhoogd, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden.

Nog pijnlijker is dat ceo Wynaendts, die zelf twaalf jaar aan het roer stond bij Aegon, zegt dat de verzekeraar er beter voorstaat dan ooit. Dat geldt helaas niet voor het aandeel. Sinds het aantreden van Wynaendts blijft het aandeel ver achter ten opzichte van de AEX. Dat notabene in een periode van een stijgende beurs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ook de IEX Beleggersdesk vind de cijfers van Aegon teleurstellend. Premiumleden kunnen het artikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Progressief dividend NN Group

De ene verzekeraar is de andere niet, want NN Group (+10,8%) is de absolute ster op het Damrak. De operationele winst steeg afgelopen jaar met ruim 10% en het management belooft jaarlijks voor minstens €250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Daarnaast wordt het dividend met 13% verhoogd naar €2,16 per aandeel. Dit resulteert in een stevig dividendrendement van 6%. Kortom, we hebben er alle begrip voor dat beleggers erg vrolijk worden van deze cijfers.

Unibail Rodamco: koers blijft maar dalen

Vanochtend was Unibail Rodamco (-1,4%) nog samen met NN Group de grootste stijger binnen de AEX, maar nu staat het aandeel in de top zes losers. Toch zijn de cijfers helemaal niet zo slecht.

Het directe resultaat per aandeel kwam uit op €12,37 en ligt boven de bandbreedte €12,10-12,30. Toch spreekt het management over uitdagende marktomstandigheden. Mede daarom worden vijf Franse winkelcentra verkocht tegen de boekwaarde aan een joint-venture. Overigens heeft Unibail Rodamco hier zelf een belang in van 45,8%.

De overname van Westfield blijft achteraf een ongelukkige. Amerikaanse- en Britse winkelcentra hebben last van leegstand en faillissementen. Dit is allemaal het gevolg van de online revolutie. Mensen kopen hun spullen steeds meer via het internet en dat gaat ten koste van winkeliers.

Al met al blijft het dividend gehandhaafd op €10,80 per aandeel. Dit betekent een dividendrendement van 8,8% en de IEX Beleggersdesk gaat er vanuit dat het dividend duurzaam is.

SBM Offshore beloont vertrouwen

Het geduld van beleggers in SBM Offshore (+6,1%) is in het verleden behoorlijk op de proef gesteld, maar wordt nu eindelijk beloond. De omzet steeg afgelopen jaar met maar liefst 27%, mede door de sterke vraag naar boorplatformen (FPSO's).

Het is een signaal dat alle ellende met de omkoopschandalen achter de rug lijkt. De afgelopen jaren liep het bedrijf hierdoor een hoop projecten mis. Het is goed om te zien dat de aandeelhouder nu ook meedeelt in de hogere winst.

Het dividend wordt verhoogd naar $0,76 per aandeel en dat impliceert een dividendrendement van 4%. Daarnaast wordt 4,6% van het aandelenkapitaal ingekocht. Dit is in feite een verkapt dividend, omdat de winst hierdoor met minder beleggers hoeft worden verdeeld.

De IEX Beleggersdesk denkt in ieder geval dat er nog meer in het vat zit.

Arcadis straalt

De grote winnaar op het Damrak is Arcadis (+10,5%). De cijfers waren veel beter dan verwacht, zo steeg de omzet in het vierde kwartaal met 5% en verbeterde ebita-marge fors naar 9%. Een ander positief punt is dat de schulden met €310 miljoen zijn afgebouwd.

Dit leidt dot een relatief lage net debt/ebitda van 1,3. Pas als de schuldgraad boven de 2,7 uitkomt, wordt het een probleem. Tot slot mogen beleggers rekenen op een dividend van €0,56 per aandeel. Dit resulteert in een dividendrendement van 2,3%.

Ordina: Mixed bag

De cijfers van Ordina (+0,2%) kunnen zowel positief als negatief uitgelegd worden. Enerzijds valt de groei van 1% in het vierde kwartaal vies tegen, maar anderzijds zitten de marges flink in de lift. Dit betekent dat de winstgevendheid verbetert.

De grootste tegenvaller is de krimp van de Nederlandse activiteiten. In tijden waarin de vraag naar ICT-dienstverlening fors groeit, hadden we van Ordina meer verwacht. Het hete hangijzer is de financiële sector, waar de opbrengsten met 8% krompen.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Gelukkig gaat het in België en Luxemburg aanmerkelijk beter, want hier steeg de omzet in het vierde kwartaal met 9,6%. Verder is de balans met een nettokaspositie van €0,26 ijzersterk, waardoor het management de kans aangreep om het dividend met 90% te verhogen naar €0,095 per aandeel. Dit resulteert in een dividendrendemen van 4,4%.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn.