BeursVandaag: Superdonderdag!

Er zijn van die dagen... Tien Nederlandse bedrijven met jaarcijfers voorbeurs: hoe pakken u, de analisten, de AEX en ik dit aan? Ik zie wel hoe ver ik kom.

Ondanks wereldwijd die idiote rentes 10% meer winst voor NN, dat dividend verhoogt, aandelen inkoopt en degelijke ratio's heeft.

Helaas, Aegon stelt teleur. De hoop is dat de CEO van NN dit jaar overkomt... ?

Bij het herboren SBM Offshore is het ook een groot dividend- en aandeleninkoopfeest:

DSM ziet er weer degelijk uit op het eerste gezicht, hoewel door omstandigheden en zoals verwacht minder winst en omzet dan een jaar eerder. DSM heeft toch ook last van malaise in auto-industrie.

Just Eat Takeaway meldt een bescheiden ebitda) winstje!

Arcadis ziet er weer beter uit, maar ik heb nog niet naar de hoofdpijndossiers kunnen kijken:

Kom zo terug voor de rest, kijk anders bij ANP. Er zijn intussen 1310 doden en er zijn ineens 14.840 nieuwe zieken bij in China, omdat het land anders is gaan tellen. Geen idee hoe, want ziek is ziek of niet, maar het is wat het land ons mee geeft. Het heet ook dat de markten hier nu lager op staan. Covid-19 angst dus.

Factbox: Latest on coronavirus spreading in China and beyond https://t.co/bRt8V68woh pic.twitter.com/BMHWOtpzlz — Reuters (@Reuters) February 13, 2020

Kijk maar, de markten komen af van alweer nieuwe toppen. Applied Materials deed nabeurs New York +1,8% op cijfers en outlook, ze ziet de chipmarkt helemaal zitten. Oh ja, de dollar is ijzersterk en mij valt op dat de rentes harder dalen op dalingsdagen aandelen dan dat ze stijgen als... #juist

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:12 Inflatie Duitsland bevestigd op 1,7 procent

08:11 'Jaarcijfers en viruszorgen domineren beurshandel'

08:01 Alfen gaat energieopslag leveren aan Shell

07:55 Aegon boekt meer winst, maar kampt met uitdagingen

07:52 Vliegtuigbouwer Airbus schrijft dieprode cijfers

07:48 'Goede prestatie' DSM ondanks omzet- en winstdaling

07:46 Maaltijdbezorger Takeaway groeit stevig door

07:37 SBM Offshore verdubbelt dividend

07:31 Ingenieursbureau Arcadis voert resultaten op

07:30 Verzekeringsreus NN sluit slotkwartaal 2019 af met winst

07:27 Fagron boekt bijna een derde meer winst

07:22 Virusvrees zet Nikkei onder druk

07:05 Delivery Hero koopt meer aandelen Just Eat Takeaway

12 feb Een vijfde banen BinckBank op de tocht

12 feb Applied Materials ziet toekomst chipsector zonnig in

12 feb Weifelende klanten treffen omzet Cisco

12 feb Wall Street scherpt records weer aan

12 feb Klarna koopt Italiaanse startup Moneymour

12 feb Groene koersenborden op Wall Street

12 feb Unibail schudt portfolio verder op

12 feb Oslo Børs stuwt omzet Euronext

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €17 van €17,50 - Credit Suisse

ABN Amro: naar €16,70 van €17 - RBC

ABN Amro: naar €19 van €20 - Citigroup

ABN Amro: naar €17 van €18 - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar €102 van €97 - Deutsche Bank

Heineken: naar €102 van €96 - RBC

Heineken: naar €118 van €108 - Jefferies

Heineken: naar €105 van €98 - Citigroup

Heineken: naar €108 van €102 - HSBC

Heineken: naar €80 van €75 - Berenberg

Aperam: naar €31 van €29 - Citigroup

De agenda is reusachtig met veel(Nederlandse) cijfers, Shell gaat dus ex-dividend, BBP Duitsland en wij en VS inflatie:

06:30 Nederland detailhandelsverkopen dec

08:00 Fagron Q4-cijfers

08:00 Acomo Q4-cijfers

08:00 Arcadis Q4-cijfers

08:00 NN Group Q4-cijfers

08:00 SBM Offshore Q4-cijfers

08:00 DSM Q4-cijfers

08:00 Aegon Q4-cijfers

08:00 Ordina Q4-cijfers

08:00 Coca Cola European Partners Q4-cijfers

08:00 Relx Q4-cijfers

08:00 KBC Q4-cijfers

08:00 Airbus Q4-cijfers

08:00 Takeaway.com Q4-cijfers

08:00 Barco Q4-cijfers

08:00 Barclays Q4-cijfers

08:00 Credit Suisse Q4-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

09:30 Nederland BBP Q4 +0,3% QoQ

13:00 Kraft Heinz Q4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI jan 0,2% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims 210K

18:00 VolkerWessels Q4-cijfers

22:00 Nvidia Q4-cijfers

22:00 Aurora Cannabis Q4-cijfers

En dan nog even dit

Eureka , dat hadden u en ik nou nooit bedacht:

The IMF expects China to rebounding from the virus, though uncertainty remains high https://t.co/FwUpBCCztj — Bloomberg (@business) February 12, 2020

Exact, geldt ook voor ons land:

How much will COVID-19 hurt the U.S. economy? It’s anyone’s guess right now https://t.co/TDo4Suecvv — MarketWatch (@MarketWatch) February 12, 2020

Oh jee, Tesla ook?

Tesla recalls 15,000 Model X SUVs for power steering issue in North America https://t.co/NkQxYty33x pic.twitter.com/9bvSiu4qeK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2020

Geen cijfers, veel wol:

BP plans deep cuts to its carbon emissions by 2050, setting one of the oil sector’s most ambitious targets, as part of the biggest overhaul in the company’s 111-year history. More here: https://t.co/ZsTWEX6Ii3 pic.twitter.com/fFNL5VcfLi — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2020

BlackRock is voortvarender:

BlackRock Drives ESG With a New ETF and Draws a $600 Million Investment https://t.co/OXZflA2Ttd — Barron's (@barronsonline) February 12, 2020

Inderdaad, wassen neus:

Sinds kort kun je een gratis betaalrekening openen bij de Spaanse #Openbank ?? Met een hoge #rente van 2% lijkt de nieuwe bank interessant. Maar wat heeft deze bank daadwerkelijk te bieden en wat zijn de kosten? ??



Wij hebben het uitgezocht ?https://t.co/L52f40RXEK pic.twitter.com/IPIiaFiJd9 — Consumentenbond (@Consumentenbond) February 12, 2020

Uw politiek commentator:

Goldman Sachs CEO David Solomon says markets 'don't care' yet about Bernie Sanders' surging campaign https://t.co/kzxMVDxFZB — CNBC (@CNBC) February 12, 2020

De uitsmijter nog:

Bezos buys Warner Estate in Beverly Hills for record $165 million https://t.co/qItkuhUJ3X pic.twitter.com/PNwuZehKtk — Reuters (@Reuters) February 13, 2020

Veel plezier en succes.