TA: Cijfers overwegend positief

De Europese aandelenbeurzen liepen gisteren wederom verder op. Ondanks het oplopende aantal sterfgevallen door het Covid-19 virus (vh. corona), blijven beleggers positief gestemd. Het cijferseizoen is in volle gang en levert vooralsnog meer positieve dan negatieve verrassingen op.

Gisteren was het ook op het Damrak druk met publicaties van jaarcijfers. Onder andere Heineken, Akzo Nobel, ABN AMRO en Vopak brachten beleggers op de hoogte van hun prestaties over het afgelopen jaar en hun vooruitblik voor 2020.

De cijfers van ABN AMRO vielen beleggers enigszins tegen, wat zorgde voor een correctie van de koers. Bij de meeste financials is het nog geen zomer, maar ABN AMRO blijft op de beurs ver achter bij zijn concurrenten. Verderop bespreek ik het technisch plaatje van dit aandeel. Eerst nog even kort de AEX index.

AEX verder omhoog

De AEX index is de afgelopen week overtuigend opgeveerd. Na de correctie van eind januari is de index sterk hersteld en noteert die inmiddels een nieuw hoogtepunt boven de laatste koerstop.

De oude stijgende trend is hierdoor weer opgepakt en er is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting koersdoel 644. Indien het huidige tempo kan worden voortgezet, zal dit niveau sneller dan verwacht op de borden kunnen staan. Het uiteindelijke koersdoel voor dit jaar ligt rond 700 punten, gevormd door het all time high uit 2000.

ABN AMRO blijft zwak

ABN AMRO prestenteerde gisteren zijn cijfers en die stelden beleggers wederom teleur. De koers van ABN AMRO staat al twee jaar flink onder druk. De afgelopen maanden lijkt de verkoopdruk wat te zijn afgenomen, maar de dalende fase is nog intact.

Het aandeel stabiliseert binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft wel aan dat de ergste verkoopdruk in ABN AMRO afneemt. Bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun ligt er rond 14,02 (bodem van 8 juli 2016).

Heineken test weerstand

De jaarcijfers van Heineken werden gisteren door beleggers met gejuich ontvangen. De koers veerde dan ook hard op. Heineken laat per saldo nog wel een neutraal koersverloop zien.

Heineken oogt technisch wat sterker, nu er mogelijk een hogere bodem wordt gevormd. Beleggers durven bij de laatste correctie op een hoger niveau in te stappen. De steun bevindt zich rond 89,56 (bodem van 8 november 2019) en de weerstand rond 104,00 (gevormd op 26 juli 2019).

Een doorbraak en weekslot boven de weerstand is noodzakelijk om de neutrale trend opwaarts te verlaten. In dat geval mogen hogere koersen verwacht worden. Volgende koersdoel ligt dan rond 120 euro.