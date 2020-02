BeursVandaag: Most impossible rally ever?

Het moet snel, kort en bondig, want er zijn voorbeurs te veel cijfers om lang bij stil te staan.

We'll have to review the business again this year, zegt de ABN Amro CEO zelf. De bank mist de verwachtingen wat betreft rente-inkomsten en kosten. Dit is niet goed.

Ahold Delhaize is net door en is in de prik, geen verrassingen, als ik het snel goed zie. De Zaandammers stellen 8,6% meer dividend voor:

AkzoNobel voldoet helaas niet aan de consensus (auto-industrie ligt bijvoorbeeld moeilijk), maar stelt wel haar doelen te halen:

Heineken levert wat er werd verwacht, dividend +8,8% en de de topman scheidt er mee uit:

Vopak is tot slot beter dan verwacht en gaat voor €100 miljoen aandelen inkopen.

Intussen zijn er 1113 doden. 2015 nieuwe besmettingen en 44,653 besmettingern (in China), u weet waar het over gaat: coronavirus, ofwel Covid-19.

Factbox: Latest on coronavirus spreading in China and beyond https://t.co/M4Tof3PZwD pic.twitter.com/5pMIssEdk7 — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Hoe noemen we het? The most impossible rally ever? Meld het als u een betere naam weet. Gauw over naar de koersen en die blijven zowaar dichtbij huis, maar zijn toch overwegend weer groen. Er zijn geen blikvangers - of het moet het zo goed liggende bitcoin zijn. De rentes oden een basispuntje hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met aardige (?) cijfers en in ieder geval een royaal dividend van Vastned (hier) en Lyft deed -5,7% op een setje verse verbrandingscijfers.

Is er nog maar één analistenadvies, maar dat is met recht een koninklijke:

Royal Dutch Shell: naar buy van hold en naar 2450P van 2520P - HSBC

De AFM meldt deze shorts met alweer Wereldhave in de hoofdrol, waar ze maar blijven oplopen:

De agenda kent alleen maar bedrijfscijfers, geen macro's:

06:30 Nederland inflatie CPI jan

08:00 ABN Amro Q4-cijfers

08:00 Ahold Q4-cijfers

08:00 Akzo Nobel Q4-cijfers

08:00 Heineken Q4-cijfers

08:00 Vopak Q4-cijfers

08:00 Telenet Q4-cijfers

08:00 Volkswagen Q4-cijfers

10:00 ASR Bava

13:00 Barrick Gold Q4-cijfers

18:00 Euronext Q4-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q4-cijfers

22:00 Applied Materials Q4-cijfers

22:00 Cisco Q4-cijfers

22:00 Altice USA Q4-cijfers

22:00 Sunpower Q4-cijfers

En dan nog even dit

Sanders, Buttigieg en Klobuchar:

Bernie Sanders narrowly wins the #NHprimary2020, solidifying his front-runner status in the nominating race and dealing a setback to moderate rival Joe Biden, who appeared likely to finish a disappointing fifth https://t.co/MjEdvRhLLe pic.twitter.com/PabyINpWxU — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

De helft dus en dit is wel de grootste particuliere werkgever van China:

Foxconn aims to resume half of output in virus-hit China by month-end -source https://t.co/BuXzGs9ALu pic.twitter.com/ZQozy1w8JT — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Duidelijk:

Oil sellers are offering distressed cargoes to India as demand in China drops https://t.co/cVkXA3Mrvy — Bloomberg (@business) February 12, 2020

Dit ook:

Hong Kong’s usually booming property market has virtually ground to a halt as the fear of coronavirus impacts life in the city https://t.co/XWR6rclTyW — Bloomberg (@business) February 12, 2020

Eindelijk:

A federal judge cleared a path for the merger of T-Mobile and Sprint, a deal that Sprint called a ‘matter of survival’ for the company https://t.co/GIhkF87kE2 pic.twitter.com/H9BLkgcuiK — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Het gaat maar door met Google en dit soort dingen:

Google takes on EU in court over record antitrust fines https://t.co/4eqa1fTf8u pic.twitter.com/pghAhOEJDm — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Met 16,1% nog altijd de grootste aandeelhouder van KPN:

America Movil's fourth-quarter net profit jumps, but revenue flat on stronger peso https://t.co/nTA3ZLOoc3 pic.twitter.com/buMDTXkJlV — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Iemand zin om de FTSE 100 te kopen? Is achtergebleven:

Prime Minister Boris Johnson’s December election victory that broke the #Brexit deadlock, led to some signs of recovery in Britain's economy early this year https://t.co/hCWP4MOHV4 pic.twitter.com/T5i47L3n07 — Reuters (@Reuters) February 12, 2020

Verhip:

Oops! #ECB balance sheet keeps shrinking as bonds from Trichet's bond-buying program SMP have matured. Total assets have shrunk by €2.5bn to €4,668.9bn, equal to 40.2% of Eurozone GDP vs Fed's 19.2%. pic.twitter.com/T5pSt1g59u — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 11, 2020

Tot slot:

Five hedge fund heads made more than $1 billion each last year https://t.co/13IFqucJ5w pic.twitter.com/wmTvY7q0kp — Bloomberg (@business) February 12, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.