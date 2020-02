TA: Tech blijft sterk

De Nederlandse beurs weet haar opmars voort te zetten. Gisteren noteerde de AEX-index een nieuw hoogtepunt sinds medio 2001.

Het uitblijven van nieuwe negatieve berichten over het coronavirus en de publicatie van meevallende jaarcijfers zorgen ervoor dat de beurs haar weg omhoog vervolgt.

Correctie ongedaan gemaakt

Technisch lijkt er voorlopig geen vuiltje aan de lucht. De recente felle correctie is volledig ongedaan gemaakt en de opwaartse uitbraak boven de toppen van januari signaleert koopkrachtige vraag onder beleggers.

De AEX-index kan nu in eerste instantie oplopen richting het berekend koersdoel van 644 punten en daarna verder richting het all-time high rond 700 punten. Uiteraard zal de weg hier naartoe niet zonder tussentijdse correcties zijn.



Nasdaq Composite ligt sterk

Gisteren bekeek ik het technische beeld van de Europese beurzen. Hoewel deze er goed bij liggen, kunnen ze niet tippen aan de technische plaatjes van de indices overzee.

Vooral de Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, blijft zeer sterk presteren. Iedere kleine correctie wordt door beleggers aangegrepen om opnieuw in te stappen of aandelen bij te kopen.

Uiteraard zorgen ook de aandeleninkoopprogramma's van de technologiebedrijven voor continue vraag.

Dit levert uiteindelijk een zeer sterk technisch beeld op, waarbij een mooie stijgende trend zichtbaar is. Onlangs wist de index weer boven de laatste top te breken, waardoor de stijgende trend een nieuwe impuls heeft gekregen.

De index noteert op een all-time high en heeft nu een eerste berekend koersdoel van ongeveer 9.900 punten.



Microsoft is niet te stoppen

Microsoft is na Apple het grootste aandeel binnen de Nasdaq index. Hoewel het fonds door veel beleggers wellicht als enigszins saai wordt bestempeld, is de performance van het aandeel dat zeker niet.

Sinds de laatste serieuze correctie van eind 2018 is de koers van Microsoft in ruim een jaar tijd al weer bijna verdubbeld. Het aandeel beweegt in een krachtige stijgende trend waarbij, zeker de laatste maanden, correcties vrijwel niet zichtbaar zijn.

Het langetermijn koersdoel van $190 is nu bereikt, maar de koers geeft nog geen signalen van een mogelijke adempauze. De kans is dus groot dat we binnenkort nog hogere koersniveaus op de borden zullen zien staan.

Het aandeel Microsoft maakt overigens al sinds begin 2016 deel uit van de Nasdaq-portefeuille die ik volg voor de Tostrams-abonnees. Het rendement van deze positie staat inmiddels op 260%.