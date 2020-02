Het coronavirus heeft inmiddels meer dan duizend levens gekost, Meerdere Chinese bedrijven zitten op slot en de beurzen staan op een all time high. Het sentiment is simpelweg niet kapot te krijgen.

De AEX-herbeleggingsindex sluit voor het eerst in de historie boven de 2160 punten. De kale AEX, waar we met zijn allen naar kijken, heeft echter nog zo'n 75 punten te gaan. Maar goed, in de jaren negentig gebeurden er wel hele gekke dingen op het Damrak.

Al met al hebben we absoluut niets te klagen. Het nieuws is vandaag beperkt en bijna alle aandelen koersen dik in het groen. Op dit soort dagen heb ik altijd een beetje last van hoogtevrees, maar er zijn gewoon goede redenen waarom er nog meer in het vat zit.

De Amerikaanse dienstensector groeit als kool, de wereldwijde industrie krabbelt wat op en de rentes staan op historisch lage niveau's, waardoor er vrijwel geen alternatieven zijn voor beleggen. Het geld klotst over de plinten, waardoor iedere correctie wordt aangegrepen om te kopen.

Op korte termijn zie ik daar geen verandering in komen, of de Federal Reserve moet ineens gaan hinten op een renteverhoging. Dan is het feestje direct afgelopen.

Geen feestje bij Randstad

Het is helaas geen feest bij Randstad (-0,7%). Bij opening ging het aandeel tot verbazing van handelaren omhoog, maar al snel kwam de klad erin. Dat de koers vandaag zwaar underperformed, valt te begrijpen, want de vierdekwartaalcijfers waren magertjes.

De omzet daalde met 3% en ook voor de maand januari ziet het management geen enkele verbetering optreden. Met name in Duitsland (-15%) en Nederland (-10%) krompen de opbrengsten. Alleen de activiteiten in de 'rest van de wereld' groeien nog enigszins. Probleem is alleen dat hier slechts een klein deel van de omzet wordt behaald.

Zoekt iemand nog personeel in NL of Dui???? #Randstad pic.twitter.com/EAe0qh6y8e — Nico A. Inberg (@NicoInberg) February 11, 2020

Een lichtpuntje is de vrije kasstroom die zo'n beetje verdubbelde naar €915 miljoen. Reden voor Randstad om het dividend te verhogen naar €4,32 per aandeel. Beleggers worden dus lekker gemaakt met een dividendrendement van 8,3%. Dat moet ook wel, want op korte tot middellange termijn hoeft u niet te rekenen op groei.

Ook de IEX Beleggersdesk ziet dat het onderliggend niet de goede kant op gaat, maar wijst er wel op dat de balans dik in orde is. Daarom wordt u aangeraden om in ieder geval nog geen afscheid te nemen van uw stukken.

Rentes

Hieronder ziet u de veranderingen van het tienjaars staatspapier:

Nederland +2 basispunten en -0,30%

Duitsland +1 basispunt en -0,39%

Verenigde Staten +2 basispunten en +1,59%

Verenigd Koninkrijk +2 basispunten en +0,57%

Griekenland +0 basispunten en +1,01%!!!

Brede markt

De AEX gaat 1,1% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+1,2%). De Fransen (+0,6%) blijven we wel ruim voor.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 6,4% en noteert 12,8 punten.

Wall Street zet nieuwe records op de borden. De Nasdaq (+0,4%) is hard op weg om dit jaar de 10.000 puntengrens aan te tikken.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,092 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1,3%) krabbelen op, maar koersen nog altijd op zeer lage niveau's.

Bitcoin (+4,3%) breekt door de $10.000-barrière.



Het Damrak

Het is risk-on op de financiële markten en dan is het niet zo gek dat defensieve aandelen zoals Ahold (-0,5%), Relx (-0,2%) en KPN (-0,3%) achterblijven.

(-0,5%), (-0,2%) en (-0,3%) achterblijven. Binnen de AEX zetten ASML (+2,7%) en Galapagos (+2,0%) een nieuwe all time high op het bord.

(+2,7%) en (+2,0%) een nieuwe all time high op het bord. Binnen de AMX doet Takeaway.com (+4,1%) het.

De verzekeraars doen het vandaag niet onaardig. Met name ASR (+2,4%) heeft er zin in.

(+2,4%) heeft er zin in. Prosus (+4,1%) ging gisteren nog omlaag, terwijl Tencent de weg omhoog vond. Vandaag is dat verschil helemaal goedgemaakt.

(+4,1%) ging gisteren nog omlaag, terwijl Tencent de weg omhoog vond. Vandaag is dat verschil helemaal goedgemaakt. Air France-KLM (+4,9%) heeft geen last van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het koersdoel wordt met €1 verlaagd naar €11.

(+4,9%) heeft geen last van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het koersdoel wordt met €1 verlaagd naar €11. AMG (+5,3%) gaat als de brandweer. Als het sentiment goed is, gaan dit soort aandelen vaak extra hard omhoog.

(+5,3%) gaat als de brandweer. Als het sentiment goed is, gaan dit soort aandelen vaak extra hard omhoog. Flow Traders (-3,9%) wordt op de verkooplijst van UBS gezet. Analisten van de zakenbank vrezen macro-economische tegenwinden in de VS en uitdagende omstandigheden voor het handelshuis.

(-3,9%) wordt op de verkooplijst van UBS gezet. Analisten van de zakenbank vrezen macro-economische tegenwinden in de VS en uitdagende omstandigheden voor het handelshuis. Eurocommercial Properties (+3,8%) zette gisteren de laagste koers in ruim 10 jaar op het bord, maar herstelt vandaag stevig. Groot nieuws komen we echter niet tegen.

(+3,8%) zette gisteren de laagste koers in ruim 10 jaar op het bord, maar herstelt vandaag stevig. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Wereldhave (+0,3%) krijgt een flinke koersdoelverlaging om de oren, maar houdt het hoofd net boven water.

(+0,3%) krijgt een flinke koersdoelverlaging om de oren, maar houdt het hoofd net boven water. Chippers zoals ASMI (+4,0%) en Besi (+2,4%) zijn op een dag als vandaag verplicht om te stijgen. Dat doen ze dan ook.

(+4,0%) en (+2,4%) zijn op een dag als vandaag verplicht om te stijgen. Dat doen ze dan ook. Binnen de ASCX speren Alfen (+5,0%) en Vivoryon (+5,0%) er zonder duidelijk aanwijsbare vandoor.

Adviezen

Air France-KLM: naar €11 van €12 en kopen - Citigroup

Akzo Nobel: naar verkopen en €76 - Commerzbank

Flow Traders: naar verkopen van houden en naar €17 van €22 - UBS

Wereldhave: naar €14 van €20 en verkopen - JPMorgan Cazenove

De dag van morgen