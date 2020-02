Omzet en winst Randstad Q4 en heel 2019 zijn beduidend lager dan een jaar eerder, maar de cijfers zijn wel volgens verwachting.

De economische teruggang in Europa en ook de VS doet zich voelen met 8% minder groei. Marges zijn wel op peil. Randstad doet zijn uiterste best u aan zich te binden, want het verhoogt het dividend met 28%. Dat kan dankzij de sterke cash flow. Op de huidige koers beurt u nu liefst 8,2% dividendrendement.

In Duitsland is dan weer ene Daimler door, dat waarschuwt zowat voor alles dat los en vast zit en beseitigt het dividend. Dramatisch dit, maar niet geheel onverwacht?

Intussen in vooral China, Reuters over het coronavirus dat zowaar minder nieuwe gevallen kende in dat land:

China reported 108 new coronavirus deaths on Tuesday, a daily record, bringing the total number of people killed in the country to 1,016, but the number of new cases fell.

China's production of masks at 76% of capacity: official https://t.co/DcMcqDt0xE Stay up to date on the coronavirus outbreak by following our live coverage: https://t.co/E9pKSahL73 pic.twitter.com/Nd7Nfcfvw3 — Reuters (@Reuters) February 11, 2020

Economische impact en gegarandeerd teruglopende omzetten en winsten of niet, intussen trekken de markten zich nergens iets van aan en blijven stijgen. Soepeltjes weer nieuwe records op de Big Board gisteren, Azië kleurt nu groen en de futures hier in Europa openen ook hoger. AEX 620 waarschijnlijk vandaag.

Paar cijfers maar in de agenda, maar er zijn nog politieke dingen. In New Hampshire zijn vandaag de Democratische voorverkiezingen, in Europa kijkt iedereen glazig naar de verkiezingsuitslag in Ierland met Sinn Fein als winnaar en in Duitsland zit Bondskanselier Angela Merkel zonder opvolger in eigen partij.

De cijfers preken voor zich, ik voeg eraan toe dat de Duitse twee en de Amerikaanse rente vier basispunten hoger staat. Risk on dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 'KPN frustreert aanleg glasvezel door concurrenten'

07:54 'Prestaties Bol.com geheim uit angst voor Amazon'

07:54 Vermogende spaarder moet ook bij Rabobank rente betalen

07:41 Britse samenwerking Alfen met softwarebedrijf Moixa

07:33 Randstad voelt vooral moeilijke marktomstandigheden Noord-Europa

07:28 Aziatische beurzen winnen terrein

10 feb Groene koersborden op Wall Street

10 feb Amazon wil Trump verhoren vanwege mislopen contract

10 feb 'Amazon hamstert Chinese producten om coronavirus

Analistenadvies luidt:

Air France-KLM: naar €11 van €12 - Citigroup

Wereldhave: naar €14 van €20 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts met weer Wereldhave in de hoofdrol, ze lopen op. De hedge funds vinden het reorganisatieplan wellicht onvoldoende.

De agenda:

08:00 Randstad Q4-cijfers

08:00 TUI Q4-cijfers

08:00 Daimler Q4-cijfers

10:30 VK BBP Q4 0,0% QoQ

10:30 VK industriële productie dec 0,5% MoM

13:00 Under Armour Q4-cijfers

18:00 Vastned Retail Q4-cijfers

22:00 Lyft Q4-cijfers

En dan nog even dit

Precies de reden waarom ik niet snap dat de koersen stijgen, dit raakt iedereen:

The coronavirus outbreak could trim China’s full-year economic growth rate by as much as 1 percentage point in 2020: government researcher https://t.co/4A4fPDozj2 Follow the latest developments in the global coronavirus outbreak: https://t.co/CDq1u8w0my pic.twitter.com/H9eSI2ABIq — Reuters (@Reuters) February 11, 2020

En daarom is het virus zo'n ongeleid projectiel:

Scientists worry coronavirus could evolve into something worse than flu, says quarantined expert https://t.co/6kuvA9vzC4 — CNBC (@CNBC) February 10, 2020

Da's veel:

Coronavirus outbreak could sink China's smartphone shipments by 30% in Q1, IDC says https://t.co/YhiI2Et9T0 — CNBC (@CNBC) February 11, 2020

Wat vindt u ervan?

Samsung to unveil square-shaped foldable phones to challenge Apple https://t.co/xEkJ9aQW4T pic.twitter.com/fBhT0JKJbC — Reuters (@Reuters) February 11, 2020

Zaken open, zaken dicht: lastig om een compleet beeld te krijgen.

Burger King has temporarily closed about half of its 1,300 locations in China https://t.co/hT9sCyE1bl — Bloomberg (@business) February 11, 2020

Cool! Airbus benut het momentum zal ik maar zeggen:

Airbus unveiled a model of a sleek, falcon-like jet that looks like something from the Star Wars movies https://t.co/ZOKQR5lez3 — Bloomberg (@business) February 11, 2020

UniCredit ook, maar dan anders:

UniCredit plans to cut 6,000 jobs and close 450 branches in Italy as CEO Jean Pierre Mustier sets his three year-efficiency plan in motion https://t.co/cPkygQf0td — Bloomberg (@business) February 11, 2020

Tor slot nog deze, hoe is het mogelijk?

Good morning from #Germany, which is increasingly being outclassed by US Big Tech. The combined market cap of the 2 US giants Apple and Microsoft is $662bn bigger than the entire German stock market capitalization. The class difference is greater than ever before. pic.twitter.com/xg4N7gnubd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 11, 2020

