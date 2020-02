Slotcall: Stilte voor de storm

Zo vlak voor de cijferstorm uitbarst, doet de AEX (+0,1%) het vandaag rustig aan. De gehele dag koerst de hoofdindex rondom het slot van vrijdag. Het is een teken dat het wel meevalt met de vrees omtrent het coronavirus.

Het lijkt erop dat de media meer bezig zijn met het coronavirus dan de aandelenmarkt. Rond 10.30 uur kwamen er allerlei headlines langs dat de vrees voor het coronavirus de goudprijs stuwde. Dat is slechts deels waar, aangezien het edelmetaal slechts 0,3% oploopt.

Dat noem ik niet bepaald een forse koersstijging. Anderzijds koerst goud op het hoogste niveau sinds 2013. De belangrijkste oorzaak van deze mooie rit is waarschijnlijk de lage rente. Afgezien van aandelen, zijn er relatief weinig interessante beleggingsalternatieven en dat maakt het edelmetaal aantrekkelijk.

Daar komt bij dat er altijd een aardige groep doomdenkers is die zichzelf vol laadt met goud. Het grappige is dat zij het meestal laten opslaan door een externe partij. Als de wereld echt instort dan is het de vraag of het goud daar dan veilig ligt. Maar goed, dat zijn problemen voor later.

Morgen Randstad met cijfers

In de vooruitblik van afgelopen zondag schreef ik al even over de komende kwartaalrapportage van Randstad (+0,4%) en dat doe ik nu dunnetjes over. Het belooft spannend te worden, want de derdekwartaalcijfers waren bar en boos.

Door een mazzeltje met de valuta bleef de omzet in het derde kwartaal nog stabiel, maar organisch krompen de opbrengsten met 2%. Het probleem zit hem vooral in Duitsland waar de automobielindustrie op zijn gat ligt. Dit resulteerde in een 14% lagere omzet.

Ook de overname van Monster verloopt slecht. Er moesten herstructureringskosten worden genomen en een extra pensioenlast. Gevolg is dat Randstad op Monster flink moest afschrijven en dat de winst onderaan de streep met 26% daalde.

Mochten er morgen geen nieuwe lijken uit de kast komen dan zou er morgen een mooie plus op de borden moeten staan. De aandeelhouders verdienen het, want de koers is de afgelopen vijf jaar achtergebleven ten opzichte van de AEX. In een stijgende markt hoort een cyclisch fonds juist dik te outperformen.



Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse yield zakt twee basispunten naar -0,31%. Let vooral op de Zwitserse rente. U moet inmiddels jaarlijks 0,75% betalen om uw geld tien jaar aan de Zwitserse staat uit te lenen.



Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee troeven we de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,2%) af.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,6% en noteert 13,6 punten.

Wall Street gaat zoals altijd omhoog. De Nasdaq perst er zelfs een plus van 0,6% uit.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,091 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) hebben we al behandeld.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-1,9%) zakken verder weg.

Bitcoin (+0,2%) blijft in de buurt van de $10.000 barrière.



Het Damrak

Het bekende liedje: Galapagos (+2,4%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+2,4%) zet een nieuwe all time high op het bord. De verzekeraars zijn niet onder de indruk van storm Ciara. ASR (+0,1%) en NN Group (-0,6%) blijven redelijk dicht bij huis. Hetzelfde geldt voor Aegon (-0,1%) maar dat is meer een Amerikaanse verzekeraar.

(+0,1%) en (-0,6%) blijven redelijk dicht bij huis. Hetzelfde geldt voor (-0,1%) maar dat is meer een Amerikaanse verzekeraar. Philips (+0,8%) profiteert wellicht van een koersdoelverhoging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €52 van €50 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+0,8%) profiteert wellicht van een koersdoelverhoging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €52 van €50 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Op Vastned (-0,6%) na herstelt het winkelvastgoed. Met name Wereldhave (+4,4%) en Unibail Rodamco (+1,8%) hebben er zin in. Laatstgenoemde publiceert woensdag de vierdekwartaalcijfers.

(-0,6%) na herstelt het winkelvastgoed. Met name (+4,4%) en (+1,8%) hebben er zin in. Laatstgenoemde publiceert woensdag de vierdekwartaalcijfers. Tencent (+1,5%) stijgt en Prosus daalt (-1,4%). Dit betekent dat de discount van de holding ten opzichte van de intrinsieke waarde verder oploopt.

(+1,5%) stijgt en daalt (-1,4%). Dit betekent dat de discount van de holding ten opzichte van de intrinsieke waarde verder oploopt. Flow Traders (+1,8%) herstelt licht van de klappen van de laatste weken, maar koerst rondom het laagste niveau sinds januari 2018.

(+1,8%) herstelt licht van de klappen van de laatste weken, maar koerst rondom het laagste niveau sinds januari 2018. Intertrust (-3,7%) werd donderdag beloond voor magere jaarcijfers, maar corrigeert vandaag. Volgens de IEX Beleggersdesk hoeft u er niet vanuit te gaan dat het fonds de komende jaren flink gaat groeien. Anderzijds is het aandeel met een K/W van 10 en een dividendrendement van 4,5% niet duur.

(-3,7%) werd donderdag beloond voor magere jaarcijfers, maar corrigeert vandaag. Volgens de IEX Beleggersdesk hoeft u er niet vanuit te gaan dat het fonds de komende jaren flink gaat groeien. Anderzijds is het aandeel met een K/W van 10 en een dividendrendement van 4,5% niet duur. Alfen (+3,3%) gaat als de brandweer en sluit op de hoogste koers sinds de beursgang in maart 2018. Destijds moest de introductiekoers nog flink worden verlaagd, omdat bijna niemand de stukken wilde hebben.

(+3,3%) gaat als de brandweer en sluit op de hoogste koers sinds de beursgang in maart 2018. Destijds moest de introductiekoers nog flink worden verlaagd, omdat bijna niemand de stukken wilde hebben. ICT Group (+4,1%) gaat op een aardig volume opvallend hard omhoog. Blijkbaar wil iemand de stukken graag hebben.

(+4,1%) gaat op een aardig volume opvallend hard omhoog. Blijkbaar wil iemand de stukken graag hebben. Vivoryon (+6,7%) behoorde vorige week nog tot de losers van het Damrak, maar straalt vandaag. Zoals zo vaak komen we geen persbericht of iets dergelijks tegen.

Adviezen

Fagron: naar €25 van €20 en kopen - Bank Degroof

Holland Colours: naar €120 van €87,50 en kopen - NIBC

ING: naar €11 van €11,90 en houden - Oddo BHF

Philips: naar €52 van €50 en kopen - Citigroup

Telenet: naar €43 vaan €46,20 en houden - UBS

