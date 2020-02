Update 14:15 uur: Tesla

Natuurlijk, uw dagelijkse dosis Tesla. Het is al weer vroeg raak vandaag, +6$nu. Wat nu weer?

#Tesla alweer +6%, omdat fabriek Shanghai weer open gaat. Als u t allemaal niet meer volgt, u bent niet de enige. Zie bijv koersdoelen van de analisten. Die staan ook ver af v realiteit op het bord pic.twitter.com/UMRhWxdRXT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 10, 2020

CNBC is dit blijkbaar ook opgevallen, want:

Amid Tesla's stock surge, the Street has never been this bearish on $TSLA



"Sell" ratings are at an all-time high ... "buy" ratings are at an all-time low.



Here's what analysts are saying ??https://t.co/4dobLAYSUo#Tesla #ElonMusk pic.twitter.com/BgVmANRpdX — Pippa Stevens (@PippaStevens13) February 10, 2020

Update 14:00 uur: Ordina

Donderdag zijn er cijfers, verder geen nieuws over Ordina. De koers tikt vandaag echter de hoogste stand sinds exact drie jaar aan. Wellicht moet u het daarom technisch zoeken.

Update 10:45 uur: Bitcoin

Met dit weekend weer $10.000 op het bord trekt niemand zich hier iets van aan, denk ik. Zolang de koers maar stijgt vindt iedereen altijd alles best, maakt niet uit hoe of wat. Totdat u die winst niet terug ziet en zelfs al uw geld... Ik blijf me erover verbazen dat mensen deze wild-west markt blijven betreden.

WSJ heeft dit verhaal, die hele crypto markt is een grote bende, de naam markt onwaardig. Succes daar, gefeliciteerd als u er geld verdient, maar ga niet huilen als u w centen kwijt bent. Of nou de koers of uw broker tegen u in loopt, zeg maar.

Ponzi schemes and other frauds involving bitcoin and cryptocurrencies lured at least $4.3 billion from investors in 2019, according to Chainalysis. That was a bigger haul than the combined $3 billion in 2017 and 2018. https://t.co/XpwiVJ0Wlq pic.twitter.com/Cw0FNe6QSi — Newley Purnell (@newley) February 10, 2020

Update 10:30 uur: Kleurrijk Holland Colours

Met de omschrijving verffabriek wordt Holland Colours tekort gedaan. Het bedrijf kleurt zo ongeveer alles wat lost en vast zit. Hoogwaardige technologie dus van dit mooie familie-annex personeelsbedrijf, want dat is het. Via vehikels Holland Pigments is meer dan de helft van de aandelen van hen.

Lage free float (36%) en soms volledig gebrek aan omzet - in de regel een paar honderd stukjes per dag - is ook wat dit beursfonds van krap €90 miljoen parten speelt, waardoor het nooit een volkdaasndeel wordt. Hooguit een klein plukje in uw portfeuille: dit is echt buy & hold, of anders maar niet.

Dat bewiist vandaag wel, het fonds staat nu 7% hoger op 600% van de dagelijkse omzet, omdat NIBC het koersdoel verhoogt (zie hieronder). Het aandeel is op het eerste gezicht niet duur tegen 11 keer de huidige winst en bij 3,4% dividend. U ziet echter ook dat Holland Colours nog wel eens wild wil bewegen.

U begrijpt met welk fonds ik het aandeel vergelijk. Ik turf vanaf de markttop in 2000.

Update 10:00 uur: Kalm aan

Voornaamste beweger is nu ICT, dat gaat al harder op... Ja, wat eigenlijk? Er is geen nieuws en op het forum is ook niets te zien. In ieder geval is er momentum:

Flow Traders verbaast misschien ook met een dikke plus, terwijl de volatiliteitsindices maar zo'n 5 à 6% stijgen. Verder gebeurt er niet al te veel en is er een bescheiden risk-off modus op de het Damrak: iets dalende koersen en rentes. Er is geen duidelijk onderscheid tussen defensieve en cyclische fondsen.

Wel liggen de chippers slecht, trekt Wereldhave wat bij, maar ligt Vastned weer slecht. Er is altijd wel ergens wat met vastgoed, lijkt het soms. Verder zijn er twee adviezen en het verbaast u vast niet dat het bescheiden (gelet op market cap en free float) Holland Colours 5% hoger staat.

Philips: naar €52 van €50 - Citigroup

Holland Colours: naar €12- van €87,50 (buy) - NIBC

Geklokt om 10:00 uur en ArcelorMittal verbaast misschien ook, dit had u wellicht eerder bij de dalers gedacht. De verzekeraars hebben ook wind mee, om het zo maar uit te drukken.