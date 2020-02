Slot: Prachtweek

Als u deze week geen rendement heeft gemaakt, raad ik u aan uw beleggingsportefeuille met een kritische blik te analyseren. Het was namelijk een prachtweek, waarin de AEX maar liefst 4,6% plust.

Eigenlijk kwam deze stijging helemaal uit het niets. Vorige week vreesde iedereen voor het coronavirus en ineens is het voor de beurs geen probleem meer. Wat de markten helpt is dat er een hele rits aan goede macro's langskwam vanuit de VS.

Op maandag hadden we de meevallende ISM-index voor de industrie. Iedereen rekende op krimp, maar uiteindelijk rolde er een mooi groeicijfer uit de bus. Dinsdag volgden sterke fabrieksorders en woensdag een uitstekend ADP-banenrapport.

IJzersterk banenrapport

De kers op de taart was het officiële banenrapport, waaruit bleek dat er in de VS maar liefst 225.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen. Allemaal cijfers waar we zeer tevreden over mogen zijn. Wat verder helpt is dat de meeste bedrijven met meevallende jaarcijfers langskomen.

De AEX staat nu op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. Uw eerste gedachte is waarschijnlijk dat het virus per saldo geen impact heeft gehad op de beurzen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Kijkend naar de goede economische data en kwartaalcijfers hadden we zonder dit virus waarschijnlijk nog veel hoger gestaan. Maar goed, daarvoor heb ik natuurlijk geen bewijs. Zie het vooral als een inschatting.

Wereldhave aan puin

Als uw beleggingsportefeuille vol zit met aandelen Wereldhave, is het alsnog een week om snel te vergeten. De nieuwe CEO Matthijs Storm koos ervoor om de nodige lijken uit de kast te halen. Dat het dividend wordt verlaagd naar €1,76 per aandeel (dividendrendement 11,4%) kwam niet echt als een verrassing.

De verwachting dat het directe resultaat op termijn naar €1,40 á €1,50 zakt echter wel. Precies deze mededeling zorgt voor deze enorme koersdaling van 13,2%. Verder werd de nettovermogenswaarde van het winkelvastgoed met 25% naar beneden bijgesteld. Dat zijn bepaald geen halve maatregelen.

Storm maakte ook een strategiewijziging bekend. Een deel van het winkelvastgoed wordt verkocht of omgebouwd naar Service Centers. Simpel gezegd wordt er ruimte vrijgemaakt voor supermarkten, lunchrooms en sportscholen. Het probleem is alleen dat dit soort partijen minder betalen per vierkante meter. Daarom daalt ook de verwachte nettowinst per aandeel.

Nee, gezien de zwakke outlook vrees ik dat het sentiment de komende tijd slecht blijft. Anderzijds verdient Wereldhave gewoon geld. Het is weliswaar minder dan verwacht, maar winst is winst. En al zakt het dividend op termijn verder naar €1 per aandeel dan bedraagt het dividendrendement bij de huidige koers nog altijd 6,5%. Dat gaat u niet krijgen op uw spaarrekening.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. Met name de Amerikaanse rente (-5 basispunten) vliegt omlaag. Toch ligt deze nog ruim boven de Griekse yield. Kortom, er kan nog wel het nodige af.

De lijstjes

AEX deze week: +4,6%

AEX deze maand: +4,6%

AEX dit jaar: +1,9%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +1,9%

Risk-on

Het is een typisch beeld dat we zien op de momenten dat de beurs omhoog vliegt. De Nasdaq100 (+5,0%) gaat het hardst omhoog en goud (-1,5%) blijft achter. Verder stort de volatiliteit helemaal af. Een stand van 13,3 punten betekent dat er rust in de tent is.

AEX

De absolute topper van de week is natuurlijk ArcelorMittal (+22,4%). De kasstroom van de staalgigant was in orde, waardoor de schuldberg kon worden afgebouwd. Galapagos (+11,6%) verdient ook een eervolle vermelding. Nieuws was er niet, maar gisteren werd er wel een nieuwe all time high op het bord gezet.

Waarom ING (+7,6%) er zo goed bij ligt, is mij een raadsel. De jaarcijfers vielen immers vies tegen. Anderzijds heeft de grootbank al de nodige klappen om de oren gehad. Defensieve aandelen blijven juist achter. Met name KPN (-2,0%) is het helemaal kwijt.

AMX

Er vond behoorlijk wat vuurwerk plaats binnen de AMX. Aperam (+21,1%) gaat net als zijn grote broer ArcelorMittal helemaal door het dak. Ondanks de slechte marktomstandigheden wist het bedrijf er een winst per aandeel van €1,82 uit te persen. Als kers op de taart kondigde het management een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van €100 miljoen aan.

Altice (+14,4%) werd op de kooplijst van BNP Paribas gezet en Intertrust (+9,0%) heeft er ondanks magere jaarcijfers ook zin in. Flow Traders (-5,0%) heeft last van de gedaalde volatiliteit en over Wereldhave (-9,1%) hebben we al meer dan genoeg gezegd.

ASCX

Een interessante stijger is Ordina (+6,2%), want komende donderdag publiceert de ICT-dienstverlener de jaarcijfers. De derdekwartaalcijfers werden met luid gejuich onthaald. Laten we hopen dat Ordina ons wederom niet teleurstelt.

Wat verder opvalt, is dat er behoorlijk wat ASCX-fondsen met een minnetje voor de komma noteren. Vooral B&S Group (-3,1%) doet nog niet wat we ervan verwachten. Vivoryon (-5,4%) gaat altijd zijn eigen gangetje, dus dat het biotechfonds nu bovenaan het rijtje floppers noteert, komt niet als een complete verrassing.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te maken.