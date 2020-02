Liveblog: Wereldhave en Flow Traders

Update 10:00 uur: Zakken

Strikt genomen is Wereldhave al langer niet zo'n fijne belegging. Veel langer zelfs. Wat dat betreft kan het geen kwaad dat het bedrijf een keer met een echt schone lei begint. Of vindt de beurs soms dat het fonds toch weer half week levert?

Net trok de koers wat bij, maar nu staat er weer -10%. Ik had er wat meer van verwacht. Natuurlijk, boodschap, maatregelen en cijfers vandaag zijn niet mals, maar dat wist iedereen van tevoren. Nieuwe CEO Matthijs Storm gooit lijken uit de kasten, schuwt geen drastische maatregelen en levert zo denk ik geen half werk.

Juist daarom had ik een mildere koersreactie verwacht, maar nee. Dat geldt ook voor Flow Traders. Die cijfers zijn ook niet goed, zeker de VS, maar ook dat is geen verrassing. Ik had gedacht dat met die hoge pay-out ratio en aandeleninkoop, ofwel shareholders commitment, de beurs vergevingsgezinder zou zijn.

Verder zijn er geen al te grote verrassingen op een negatief Damrak. Bijna al het vastgoed ligt niet goed, OCI veert hard op, ICT ook en dat is het wel. Het zijn de bekenden namen die flinke koersuitslagen laten zien - en dus dalingen vandaag - en daar kan niemand echt verbaasd over zijn. De adviezen nog:

ArcelorMittal: naar €16,10 van €15,50 (hold) - Independent Research

ArcelorMittal: naar €21 van €19 - Deutsche Bank

Aperam: naar $31 van $27 - Credit Suisse

Signify: naar under weight van equal weight en naar €28 van €26 - Morgan Stanley

Geklokt om 10:00 uur: