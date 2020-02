BeursVandaag: Sterke markt

Dividend naar €1,76, ofwel 10%, een strategie-update en deze beknopte samenvatting daarvan. Cijfers Wereldhave dus.

Het vastgoed fonds lijdt dik verlies, waardeert fors af en de boel gaat flink op de schop: de nieuwe CEO laat er geen gras over groeien. Klik op het plaatje voor de hele rapportage van Wereldhave, hier leest u ANP en hier oordeelt Nico:

Flow Traders is ook door en dat heeft natuurlijk betere tijden gekend met dat gebrek aan volatiliteit. Het handelshuis verdient wel geld, breidt flink uit, keert veel dividend uit en koopt aandelen in.

Intussen zijn er 630 doden en meer dan 31.000 besmettingen, het coronavirus dus. Het heet nu dat de markten er flauw op zijn na weer en rondje records, omdat er steeds meer impact is op landen, bedrijven en de wereldwijde supply chain. Het kan de kopers op de beurs echter (nog) niet afschrikken.

Chinese doctor who tried to warn the world about a new coronavirus died of the disease, prompting an outpouring of sorrow as the death toll passed 630 https://t.co/dB4zLXbgl6 via @DavidStanway @yanchun_liu pic.twitter.com/Gt4oCxCxUz — Reuters (@Reuters) February 7, 2020

De futures openen net groen, Azië verliest wel, de dollar staat onder 1,10 en olie ligt goed, omdat SA en Rusland hun productie willen beperken. De Amerikaanse rente zakt twee en de Duitse rente één basispunt(en). Sterke markt, maar de rentes doen nog het minste mee en dar let ik zelf altijd het meeste op.

We doen het vandaag overigens met wat cijfers en het Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, het Payroll Report.

Aperam: naar $31 van $27 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €21 van €19 - Deutsche Bank

Signify: naar under weight van equal weight en naar €28 van €26 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts en wat een waslijst. Bij Just Eat Takeaway nemen ze snel af:

De Amerikaanse en Chinese presdent hebben met elkaar gebeld:

President Donald Trump expressed confidence in China’s strength and resilience in confronting its coronavirus outbreak during a conversation with President Xi Jinping and reaffirmed their commitment to implementing Phase 1 of the U.S.-China trade deal https://t.co/7f269v6Kwy pic.twitter.com/0aieJG1Oif — Reuters (@Reuters) February 7, 2020

Waaronder Huawei en Xiaomi:

Exclusive: China's mobile giants to take on Google's Play store - sources https://t.co/MLbhoq1k77 pic.twitter.com/Jy6HGmgx9M — Reuters (@Reuters) February 7, 2020

De CEO van Credit Suisse wiebert:

BREAKING: Tidjane Thiam is stepping down as Credit Suisse CEO https://t.co/SBmtDMGyW2 pic.twitter.com/iQluIdzEA3 — Bloomberg (@business) February 7, 2020

Die van Amazon verkoopt:

Jeff Bezos is on a selling spree.



Stock disposals by the Amazon CEO over the past week have reached 1.7 million shares, or $3.45 billion https://t.co/82taeWZTFF — Bloomberg (@business) February 7, 2020

Pikant:

Hedge fund Elliott Management builds $3 billion stake in SoftBank: sources https://t.co/hTOsChr5XT pic.twitter.com/Akc5hyE6vg — Reuters (@Reuters) February 7, 2020

De Britten hebben er weer zin in:

UK shops report biggest sales jump in 6 years: BDO https://t.co/de3pqfTniC pic.twitter.com/CtKc80JyR9 — Reuters (@Reuters) February 7, 2020

Tesla, nog even alles op een rij:

Tesla's stupendous rally in recent months has given shareholders something to cheer about, cost short sellers billions of dollars and vindicated legions of retail investors who have long adored Elon Musk’s company https://t.co/EXEEacRJ7Y by @aprjoy @randewich $TSLA pic.twitter.com/NlZmDCDWSC — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2020

Veel plezier en succes.