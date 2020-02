TA: Koopsignaal AEX voltooid

De AEX zet, na een succesvolle pullback, de langetermijn uptrend voort. Technisch droogt de verkoopdruk op.

Of de economische schade door het coronavirus tot een recessie zal leiden is op dit moment nog niet te voorzien. De aandelenbeurzen springen al over de hype heen. Technisch valt op dat beleggers de recente correctie goed hebben benut om stukken in te slaan.

Nieuwe opmars

De AEX, die de verkoopdruk vrijwel geheel van zich heeft afgeschud, lijkt technisch klaar voor een nieuwe opmars.

Op alle aandelenmarkten wordt momenteel de laatste stap van gigantische langetermijn-bodempatronen voltooid.

Vanuit technisch perspectief volgen de koerspatronen elkaar razendsnel op. Indien je jezelf twee weken zonder TV en internet in je tuinhuisje had opgesloten, zou je niet geloven wat er allemaal op de beurs is gebeurd. Zo snel is het gegaan.

Binnen amper twee weken traden op de AEX de volgende drie technische signalen op:

Zware correctie van 616 naar 586 punten Succesvolle hogere pullback bodem rond 589 Doorbraak door de top van 17 januari die rond 616,46 lag

Lange termijn

Als we iets meer afstand nemen van de waan van de dag, dan valt op dat er met deze drie signalen gigantische hoofd & schouder-continueringsformatie worden afgerond. Deze formaties zijn over de afgelopen twee jaar gevormd.

Verder valt op dat deze koersformaties op vrijwel alle grote beurzen worden afgerond.

Hoofd & schouder-continueringsformaties zijn koersformaties die bijna altijd nieuwe langdurige periodes van stijgende koersen aankondigen. De succesratio van dit patroon is hoog: deze ligt tussen de 80% en 85%.



Technisch bezien zijn eind 2019 eerst zware weerstandszones gebroken. Die van de AEX lag rond 580-586 punten.

Koopsignaal

Het koopsignaal trad op nadat neklijn van de hoofd & schouderformatie (de weerstandsbarrière) gebroken werd.

Ten overvloede: dit fenomeen zagen we op vrijwel alle grote aandelenbeurzen, waardoor ik het zeer serieus neem. Lees verder onder de grafiek.





Sterke signalen

Op de AEX trad het koopsignaal drie maanden geleden op bij de doorbraak boven 586,32 punten. Dat was het eerste signaal.

Het tweede signaal trad recent op, nadat de AEX terugviel in de richting van die voormalige weerstand. Ik heb dit signaal op 4 februari besproken in mijn column van 4 februari.

Het derde en laatste signaal trad donderdag 6 februari op, nadat de top van 17 januari rond 616,46 punten werd gepasseerd.

Koersdoelen 644 en 700

Vandaag beoordeel ik nogmaals de koersdoelen. Voor de AEX liggen die op 644 (het 2-maands koersdoel) en 701 punten (12-maands koersdoel).



Onderaan mijn column vindt u de uitleg van hoofd & schouder-continueringsformatie en de berekening van de koersdoelen.

De AEX-index heeft medio vorig jaar rond 528,68 punten een hogere bodem gevormd en daarna de horde van 586,32 punten gebroken.



De afstand tussen deze bodem en de neklijn van 586,32 (de top van 26 juli) bedraagt circa 58 punten. Wanneer we dit getal optellen boven het uitbraakpunt van 586,32, kunnen we een eerste koersdoel van 644 punten berekenen.



Wanneer we de afstand tussen het hoofd (472,19) en de neklijn (586,32) optellen boven het uitbraakpunt, kunnen we 700,14 als tweede koersdoel berekenen.



Dat punt ligt nagenoeg gelijk aan het all time high van 701 punten uit 2001. Dit koersdoel kunnen we berekenen door het getal 114,13 (het verschil tussen 472,19 en 586,32) op te tellen boven het uitbraakpunt van 586,32.



Met de uitbraak boven 586,32 punten wordt bovendien de lange termijn uptrend uit 2009 voortgezet.

Drie correcties

De hoofd & schouder-continueringsformatie zelf bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd.

De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.



Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door bodem X gevormd, de linkerschouder door bodem Y en de rechterschouder door bodem Z.



Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt. Op de gestileerde voorbeeldgrafiek ligt deze neklijn op punt B.



Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (X) en de neklijn (B) optelt boven het uitbraakpunt, kunt u het lange termijn koersdoel berekenen.

Tussenliggend koersdoel

Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder (Z) en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn.