Zelf uw pensioen regelen? Een tip voor een mooie oude dag

Met een overheid die zich op verschillende terreinen steeds meer terugtrekt, zullen veel mensen het heft in eigen handen moeten nemen. Zo ook wat betreft een mooie oudedagsvoorziening. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk met een rente die al tijden zeer laag staat.

Tjade Groot, mede-oprichter van Doelbeleggen.nl, legt uit welke gevolgen de lage rentestand heeft voor mensen die regelingen hebben getroffen om hun pensioen aan te vullen. Maar interessanter: welke mogelijkheden er zijn om daar slim mee om te gaan.

“Naast AOW en een eventueel pensioen van de werkgever is het mogelijk om zelf aanvullend pensioen op te bouwen”, begint hij. “Dat kun je doen met belastingvoordeel. Zo is de inleg aftrekbaar en wordt er geen vermogensrendementsbelasting betaald over het opgebouwde kapitaal. Dit werd voorheen alleen aangeboden door verzekeraars en banken, maar sinds 2017 kan dit ook bij beleggingsspecialisten, zoals Doelbeleggen.”

Pensioen opbouwen: sparen of beleggen?

Bij banken en verzekeraars wordt meestal gespaard met de inleg, bij beleggingsspecialisten kan dat worden belegd. “Niet veel mensen weten dat dat mogelijk is”, zegt Groot.

“En dat is jammer, want beleggen biedt voor veel mensen voordelen. Het biedt de kans op een hoger rendement, waardoor een grotere pensioenpot kan worden opbouwen. Wel zit er aan beleggen natuurlijk meer risico, je beleggingen kunnen immers in waarde dalen.”

Pensioen uitkeren: sparen of beleggen?

Rond de pensioendatum dient het opgebouwd kapitaal te worden uitgekeerd. De opbouwende polis stopt dan en daarvoor moet een uitkering worden aangekocht. Ook hier kan dan gekozen worden tussen sparen of beleggen.

Hierover zegt Groot: “Stel, u heeft een lijfrentekapitaal opgebouwd en u wilt daarvan gaan genieten. De hoogte van de uitkering is dan afhankelijk van de gekozen looptijd, maar ook van het rendement op uw lijfrentekapitaal. Dat rendement is vaak gebaseerd op de huidige, extreem lage rentestand. Niet echt een pretje.”

“Maar als uw lijfrentekapitaal wordt doorbelegd in de periode dat de uitkeringen worden gedaan, bepaalt u zelf looptijd. Dat biedt - net als bij de opbouw - de kans op een beter rendement, en levert daarmee hogere uitkeringen op.”

Leefrente sluit aan op levensloop

Doelbeleggen biedt Leefrente aan, dat zich onderscheidt van andere uitkerende beleggingslijfrentes.

Groot: “De aanvangsuitkering ligt een stuk hoger, omdat er al wordt gerekend met een verwacht rendement van 4%. Daarin zijn we echt uniek. De andere aanbieders rekenen die verwachting niet door. Daardoor is bij hen de uitkering in het begin laag, en neemt deze met de tijd toe richting het einde van het pensioen.”

“Bij de ontwikkeling van ons product Leefrente is - na overleg met de belastingdienst - een slimme oplossing gevonden om meteen al een verwacht rendement in te rekenen. Daardoor begint uw uitkering al meteen een stuk hoger, en blijft de uitkering, bij realiseren van de 4% rekenrendement, vlak richting het einde van het pensioen.”

Groot wijst erop dat het juist prettig is om aan het begin wat meer te ontvangen. “Mensen zijn dan vaak nog heel fit zijn en ondernemen nog van alles. Richting het einde van het leven is er toch vaak wat minder geld nodig.”