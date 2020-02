Update 10:00 uur: Everything is awesome!

De nieuwe jaartop en hoogste piek voor de AEX sinds de bull market bijna elf (!) jaar geleden begon is nu 618,87. De AEX herbeleggingsindex doet het zelfs met een nieuwe all time high op 2143,10. Dat is dezelfde index, maar dan ruim 1500 puntjes hoger door 37 jaar lang een paar procent dividend per jaar.

Intussen staat de AMX ook op een all time high. De prijsindex ruikt 1000 en de herbeleggingsvariant vliegt helemaal. Hopelijk kan ik die 1000 ooit ook nog eens van de AEX zeggen.

De felicitaties zijn om te beginnen voor Lucas Bols. Dat luidde de gong...

... omdat het fonds vijf jaar is genoteerd. Oef, dat is helaas nog geen groot succes.

Het is wel een succesvolle beursdag. Alle AEX-fondsen plussen nu onder leiding van ArcelorMittal dat een sublieme rapportage heeft. Fraai staaltje ondernemerschap en financiële discipline. ING opende nog rood op oplopende kosten en probleemleningen, maar bekoort nu toch ook. Rentemarge op peil, is dat het?

Intertrust zakt wel steeds verder weg op zeker geen slechte, maar blijkbaar wel zielloze cijfers. Het lukt het bedrijf sinds het is genoteerd niet om waarde te scheppen. Verder zijn het vooral de risicovollere en momentumaandelen, financials en zelfs vastgoed die goed doen, terwijl defensief wat achterblijft.

Dit zijn de adviezen:

Aperam: naar €36 van €33 - Deitsche Bank

Aperam: naar €26 van €24 - Kepler Cheuvreux

Geklokt om 10:00 en sjonge, wat een weelde zeg.