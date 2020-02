Slot: Onverwoestbaar

De AEX (+1,3%) heeft het verlies vanwege het coronavirus alweer bijna volledig goedgemaakt. De all time high van de herbeleggingsindex bedraagt 2131,68 punten en daar staan we momenteel slechts een fractie onder.

Nog zo'n dag en alle records worden gebroken. Het goede nieuws kwam uiteraard vanuit de Verenigde Staten. Met name van de ISM-non manufacturingindex word ik erg gelukkig. Deze kwam uit op 55,5 daar waar de markt uitging van 55,0. Dit betekent dat de dienstensector in de VS fors groeit.

Helemaal als een verrassing kwam dit goede cijfer natuurlijk niet. Aan de jaarcijfers van de techgiganten konden we al zien dat de groei er nog lekker in zit. In de onderstaande grafiek ziet u dat het eigenlijk al een decennia cresendo gaat met de Amerikaanse dienstensector.



Ook het ADP-banenrapport was bijzonder goed. Volgens de loonstrookjesverwerker kwamen er in januari maar liefst 291.000 arbeidsplaatsen bij in de VS, terwijl de consensus op 156.000 lag. Probleem is alleen dat ADP er nog weleens naast wil zitten.

Het echte Payroll report komt aanstaande vrijdag uit. De markten bewegen in de praktijk ook aanmerkelijk heftiger op het Payroll report dan het ADP-banencijfer. Ook vandaag viel de stijging op dit cijfer tegen.

Aperam straalt

De absolute topper van de dag is Aperam (+9,0%). Het geplaagde roestvrijstaalaandeel had het geluk om uitgerekend vandaag met de vierdekwartaalcijfers langs te komen. Deze vielen licht mee, al spreekt de topman Timoteo Di Maulo van het moeilijkste kwartaal sinds 2011.

De omzet daalde met 9,3% en de winst per aandeel halveerde naar €1,82. Dat klinkt zorgwekkend maar daar had de markt al ruimschoots rekening mee gehouden. Wat beleggers vooral prettig vinden om te horen is de handhaving van het ruimhartige dividend van 6% en een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van €100 miljoen.

Dit zijn zaken die de koers ondersteunen. Eerlijk gezegd kon het aandeel wel een oppepper gebruiken, want de afgelopen drie jaar was het niet veel soeps. Enige doekje voor het bloeden is dat grote broer ArcelorMittal nog slechter heeft gepresteerd.



Rentes

Net als gisteren is er ook sprake van risk-on op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen wederom in een brede lijn op. De Nederlandse yield stijgt twee basispunten naar -0,27%.



Brede markt

De AEX knalt 1,3% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+1,5%). De Fransen (+0,9%) blijven achter. Wellicht heeft het te maken met de off-day van Airbus (-0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,3% en noteert 13,5 punten.

Wall Street koerst uiteraard ook in het groen. Met name de Dow Jones (+1,1%) en S&P500 (+0,9%) hebben er zin in. De Nasdaq100 (+0,2%) blijft achter maar zet wel een nieuwe all time high op het bord.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) houdt opmerkelijk goed stand.

Olie: WTI (+3,5%) en Brent (+3,4%) gaan eindelijk serieus omhoog.

Bitcoin (+4,0%) doet dat wel vaker.



Het Damrak

ABN Amro (+2,9%) bleef gisteren pijnlijk achter, maar krijgt vandaag ineens de geest. De gehele Europese bankensector ligt er trouwens goed bij.

(+2,9%) bleef gisteren pijnlijk achter, maar krijgt vandaag ineens de geest. De gehele Europese bankensector ligt er trouwens goed bij. ASML (+2,3%) gaat op dit soort dagen altijd goed.

(+2,3%) gaat op dit soort dagen altijd goed. Galapagos (-2,5%) koelt na twee prachtige beursdagen wat af. Niemand die hierover mag klagen, want het biotechfonds staat dit jaar 17,6% hoger.

(-2,5%) koelt na twee prachtige beursdagen wat af. Niemand die hierover mag klagen, want het biotechfonds staat dit jaar 17,6% hoger. Royal Dutch Shell (+1,7%) profiteert van de hogere olieprijs.

(+1,7%) profiteert van de hogere olieprijs. KPN (-0,4%) lijkt niemand meer te willen hebben. De cijfers waren niet top, maar deze afstraffing heeft het fonds toch niet verdiend. Anderzijds is het aandeel op basis van K/W relatief duur ten opzichte van sectorgenoten.

(-0,4%) lijkt niemand meer te willen hebben. De cijfers waren niet top, maar deze afstraffing heeft het fonds toch niet verdiend. Anderzijds is het aandeel op basis van K/W relatief duur ten opzichte van sectorgenoten. Groot nieuws kunnen we niet vinden, maar AMG stijgt gewoon even 7,9%. Zo gaat dat met boom/bust-aandelen.

stijgt gewoon even 7,9%. Zo gaat dat met boom/bust-aandelen. Eurocommercial Properties (-0,1%) geeft de gehele ochtendwinst prijs. De like-for-like huurinkomsten stegen met 2,4% en daarover is de IEX Beleggersdesk zeer te spreken. Op dit moment bedraagt het dividendrendement 9,6%. Eurocommercial: Sterke performance #EurocommercialProperties https://t.co/YoKHHt1CGm — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 5, 2020

(-0,1%) geeft de gehele ochtendwinst prijs. De like-for-like huurinkomsten stegen met 2,4% en daarover is de IEX Beleggersdesk zeer te spreken. Op dit moment bedraagt het dividendrendement 9,6%. Flow Traders (-2,4%) is uit de gratie. De volatiliteit is binnen no time naar het lage niveau van 13,5 gezakt.

(-2,4%) is uit de gratie. De volatiliteit is binnen no time naar het lage niveau van 13,5 gezakt. Takeaway.com (+3,4%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+3,4%) zet een nieuwe all time high op het bord. PostNL (+0,6%) niet.

(+0,6%) niet. TomTom (-1,5%) is het handelsaandeel van de dag. De koers vloog naar aanleiding van de vierdekwartaalcijfers op en neer. De markt is niet blij met de cijfers, maar de IEX Beleggersdesk is het hier niet mee eens. Volgens analist Paul Weeteling zijn de winstcijfers van secundair belang en moeten we vooral kijken naar de kasstroom. Deze is volgens hem sterk en dit resulteert in een nettokaspositie van €437 miljoen. TomTom: Helemaal niet slecht #TomTom https://t.co/I8Y6Gq23Fj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 5, 2020

(-1,5%) is het handelsaandeel van de dag. De koers vloog naar aanleiding van de vierdekwartaalcijfers op en neer. De markt is niet blij met de cijfers, maar de IEX Beleggersdesk is het hier niet mee eens. Volgens analist Paul Weeteling zijn de winstcijfers van secundair belang en moeten we vooral kijken naar de kasstroom. Deze is volgens hem sterk en dit resulteert in een nettokaspositie van €437 miljoen. Zijn de eerste winstnemers aan het werk bij Alfen (-3,8%). Hoewel, misschien gaat het aandeel met Tesla (-13,8%) mee omlaag. We zien de laatste tijd een aardige correlatie tussen deze twee fondsen.

Adviezen

Randstad: naar €43 van €40 en verkopen - Jefferies

Philips: naar €48 van €42,50 - UBS

TomTom: naar €10 van €11 en houden - UBS

Unilever: naar €57 van €55 en houden - Independent Research

WDP: naar €26 van €25,71 - Morgan Stanley

De dag van morgen