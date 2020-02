Liveblog: Risk appetite happens fast

Update 11:00 uur: Is er nog wat over Tesla te melden? Jazeker

Lach er om, maar wie van ons is het nog nooit gebeurd. Oh, dit is zo balen.

Saudi Arabia’s sovereign wealth fund sold almost all of its Tesla shares last quarter, just before its epic 112% surge https://t.co/4P7aIm5TzS pic.twitter.com/7LHn1GRheg — Bloomberg (@business) February 5, 2020

Het was ook in de jubeljaren van Apple dat haar suppliers soms nog harder gingen. Zo ook bij Tesla. Bloomberg spot ene Jiangnan Mould & Plastic Technology, dat volgens het portretje in Reuters ook in vastgoed doet. OK. Breed gespreid, zal ik maar zeggen.

Jiangnan Mould & Plastic Technology CO., Ltd is a China-based company principally engaged in the research and development, manufacture and sales of plasticization products.

The Company is also involved in the professional equipment custom design, the development and sales of real estate, as well as castings supply, among others. The Company mainly operates businesses in domestic market.

China’s best stock is up twice as much as Tesla this year https://t.co/pzf5RsUk7b pic.twitter.com/P7LJ7kRbCS — Bloomberg (@business) February 5, 2020

Update 10:30 uur: Hoop op wonderbaarlijke genezing

Zo snel...?! Nou ja, wie in tien dagen een ziekenhuis kan bouwen, kan misschien ook in geen tijd... Er is een headline uit China. Ik zoek naar meer, bevestiging, duiding et cetera.

TRADERS CITE SPIKE IN STOCKS TO CHINESE TV REPORT THAT RESEARCH TEAM AT ZHEJIANG UNIVERSITY HAS FOUND EFFECTIVE DRUG TO TREAT PEOPLE WITH THE NEW CORONAVIRUS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) February 5, 2020

Of is het dit bericht dat de markt vleugels geeft? In het VK zitten ze ook niet stil.

Coronavirus: 'Significant breakthrough' in race for vaccine made by UK scientists https://t.co/bftQ7qGuG3 — Sky News (@SkyNews) February 5, 2020

Update 10:00 uur: Everything is awesome

Risk happens fast, riks appetite happens even faster

Het is het beurscredo 2020. AEX 610 zelfs al even, Galapagos doet weer eens een enorme all time high, net als ASML en Aperam knalt op haar cijfers. Coronavirus, hoge waarderingen, printende central banken, of voor wie of wat u het in uw spreekwoordelijke beursbroek doet, de markt is even niet stuk te krijgen.

Intussen zijn de inkoopmanagersindices van vanochtend door en daar valt hooguit een mixed bag van te maken:

AEX heeft gewoon jaartop 616,40 in het vizier. En dat met een Chinese economie die op halve kracht draait en een virus dat dreigt wereldwijd onheil dreigt aan te richten. Het hoeft geen uitleg meer. Vrijwel alle hoofdfondsen stijgen en alleen in de AScX komt u dalers tegen. Zelfs TomTom herstelt al op haar teleurstellende cijfers.

De rapportage van Eurocommercial wordt ook goed ontvangen. Verder is er amper nieuws, dus zeg maar waarom AMG zo hard gaat en tal van andere fondsen - uiteraard vooral in de AMX - mooie stijgingen laten zien. Aperam gaat denk ik zo hard, omdat het bedrijf knap presteert onder moeilijke omstandigheden.

Gedisciplineerd management en dan ook nog eens een dikke aandeleninkoop, het valt goed. Is het mijn bias of is het wat TomTom mede parten speelt? Formeel een groeiaandeel, hoge waardering en an aandelen inkopen in plaats van ondernemen: de fantasie raakt er zo uit, vrees ik. Verder zijn dit de enige adviezen vandaag:

Randstad: naar €43 van €40 - Jefferies

WDP: naar €26 vasn €25,71 - Morgan Stanley

Geklokt om 10:00 uur: