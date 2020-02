BeursVandaag: Wat een markt

TomTom gaat eigen aandelen inkopen? TomTom gaat eigen aandelen inkopen (3,8% van de marktwaarde nu).

Zo raakt de fantasie er een beetje uit...? In ieder geval is er een bescheiden verlies voor de navigeerder, dat de omzet zag dalen in Q4.

Veel mindere cijfers zijn er van Aperam - hoe kan het ook anders - waar alle vinkjes rood zijn en dat geen vrolijke outlook aflevert. Het concern trekt het hele jaar uit om voor maximaal €100 miljoen eigen aandelen in te kopen (4,4% totaal).

Eurocommercial Properties komt ook net binnen, niets bijzonders op het eerste gezicht.

De kille cijfers weer: er zijn nu officieel 490 doden en 24.324 zieken, ofwel het coronavirus:

China virus toll nears 500; cruise ships, Hong Kong flights hit https://t.co/9gBsDw5Ed2 pic.twitter.com/s758EpJEj6 — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

Nabeurs Wall Street kwamen deze fondsen nog met cijfer en dit waren de koersreacties:

Walt Disney -0,5%

Gilead -1,3%

De futures draaien weer en de beurzen moeten even terug na die ware rally gisteren. Azië gaat minder hard, hoewel de Shanghai Composite wel stijgt, de dollar is sterk en commodities liggen goed. De rentes lagen gisteren relatief lauw. De Amerikaanse daalt nu weer twee basispunten en de Duitse opent vlak.

Intussen zijn China (51,8 versus 52,6) en Japan (51,0 om 52,1) al door met hun inkoopmanagersindices dienstensector januari. Europa volgt vanochtend en vanmiddag de VS.

Zo ziet het lijstje van de kopende KPN managers er uit:

Zo ziet een heel ander lijstje er uit, beknopt alle bedrijven die last hebben ván:

Companies feel impact of coronavirus outbreak in China https://t.co/sTGgyiGpSy pic.twitter.com/W0BIugdkJW — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

Walt Disney heeft 28,6 miljoen betalende klanten voor de streaming dienst:

Baby Yoda powers Disney streaming subscriptions to fast start https://t.co/kX5HxVMiED pic.twitter.com/6K8xPgXjjR — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

Tesla maar weer (+13,3% en alweer +2,0% nabeurs):

Tesla rally fueled by fear of missing out, not short squeeze - investors https://t.co/jiyiYh94l0 pic.twitter.com/vnKyIqx7hx — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

U kijkt uw ogen uit daar in China:

China's Wuhan has converted 11 venues into temporary hospitals with over 10,000 beds, which takes in patients with mild symptoms caused by the #coronavirus pic.twitter.com/TWhRYKfusY — China Xinhua News (@XHNews) February 5, 2020

Misschien is er hoop:

China has applied for a new patent on an experimental Gilead Sciences Inc. drug that its scientists believe might fight the coronavirus https://t.co/f8FXiGNrcB — Bloomberg (@business) February 5, 2020

De vooruitzichten zijn wel somber:

A coronavirus pandemic is inevitable, say some experts, and governments are preparing for the worst https://t.co/NUr1xmRXbh — Bloomberg (@business) February 5, 2020

Tot slot hield president Donald Trump de jaarlijkse State of the Union in een ijzige sfeer:

U.S. President Donald Trump started his State of the Union address to chants of 'four more years' and told lawmakers 'The state of our union is stronger than ever before.' More from #SOTU: https://t.co/RwCJNgrC2a #SOTU2020 pic.twitter.com/BXWnywwHQ4 — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

