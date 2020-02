TA: Herstel

Beurzen staan weer boven of net onder de stand van voor het uitbreken van het coronavirus. Hier uit blijkt dus de verwachting dat alles onder controle is en het met een sisser verder afloopt. China had de nieuwjaars vakantie met een week verlengt en het is de bedoeling dat a.s. maandag alles weer gaat draaien. Ik heb daar sterk mijn twijfels over. Ga straks toch weer wat put opties april kopen.