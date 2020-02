De AEX (+2,2%) gaat helemaal los. Ook de Duitsers (+1,8%) en Fransen (+1,7%) feesten vrolijk mee. Het is echter onduidelijk waar deze rally precies op is gebaseerd.

Het coronavirus breidt zich gewoon verder uit en veel macro's stonden er vandaag niet op de agenda. De Amerikaanse fabrieksorders stegen weliswaar harder dan verwacht, maar dit cijfer kwam pas om 16.00 uur uit. Toen stonden de markten al 2% in het groen.

Soms zijn er van die dagen dat de beurs simpelweg omhoog wil. Vandaag is zo'n dag. Het zijn vooral de cyclische aandelen die er vandoor gaan. ArcelorMittal (+5,8%) en ASML (+3,5%) staan bijvoorbeeld dik in het groen.

Een aandeel als Galapagos (+7,1%) is lastiger te plaatsen. Enerzijds is het een biotechbedrijf, waardoor het aandeel op goede beursdagen extra hard omhoog kan, maar anderzijds is het bepaald geen cyclisch aandeel. Door deze fikse stijging staat er overigens gewoon weer een all time high op het bord.

PostNL stelt teleur

Emotioneel staat er vandaag een dikke vette min op de teller bij PostNL (+0,2%). De post- en pakketbezorger gaat op slechte beursdagen ruim 3% naar beneden en weet op de goede dagen maar niet te herstellen. Waarschijnlijk vreest de markt de komst van Amazon.

Het schrikbeeld is dat in de toekomst iedereen zijn spullen via Amazon koopt en dat de Amerikaanse techgigant een eigen distributienetwerk opbouwt. De pakketten in de steden worden dan bezorgd door Amazon en PostNL moet het maar gaan doen in de buitengebieden.

Of het ook echt zo ver gaat komen, weten we niet. Bol.com laat zich echt niet zomaar van de troon stoten en zij laten hun pakketten versturen door PostNL. De analisten van Berenberg zien kansen in de Nederlandse post- en pakketbezorger en verhogen hun koersdoel naar €2,70. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

Overigens zijn ze bij Berenberg niet extreem enthousiast over PostNL, maar ze vinden het aandeel simpelweg te goedkoop. De Reutersconsensus is een winst per aandeel van €0,23 voor 2020 en dat betekent dat beleggers slechts zeven keer de verwachte winst willen betalen voor PostNL.



Het is dat Bpost een domme overname heeft gedaan in Amerika, want anders was PostNL de zwakste broeder geweest binnen de sector. Zelfs als we het royale dividend van de afgelopen vijf jaar meenemen, resteert er een min van bijna 40%. Dat in tegenstelling tot de AEX, die 60% is opgelopen.

Rentes

Risk-on in de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. De Nederlandse yield stijgt twee basispunten naar -0,31%.



Brede markt

De AEX spuit 2,2% omhoog en daarmee doen we het aanzienlijk beter dan overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 10,2% en noteert 14,2 punten.

Wall Street gaat 1,6% omhoog. De Nasdaq100 (+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,5%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,4%) krabbelen wat op.

Bitcoin (-0,8%) feest niet mee.



Het Damrak

Chinese aandelen vliegen omhoog en dan moet u Prosus (+3,7%) hebben.

KPN (-1,3%) is het daarentegen helemaal kwijt

Ook ABN Amro (+0,3%) staat emotioneel in het rood.

Royal Dutch Shell (+2,0%) wordt ondanks een koersdoelverlaging van Societe Generale opgepikt. Eerlijk gezegd kwam deze negatieve bijstelling niet als een verrassing. Vrijwel alle zakenbanken hebben hun koersdoel al naar beneden bijgesteld.

ASML (+3,8%) stuwt de AEX. De chipgigant heeft een weging van 17,7% en zet de hoofdindex zelfstandig 0,7% hoger. Dan weet u nu waar de outperformance vandaan komt.

Altice (+8,6%) profiteert van een koopadvies van BNP Paribas.

OCI (+5,6%) wordt eindelijk opgepikt. De analisten van Kepler Cheuvreux zetten de geplaagde kunstmestproducent op de kooplijst.

Eigenlijk wordt alles binnen de AMX opgepikt. ASMI (+4,5%) en AMG (+6,4%) gaan bijvoorbeeld ook helemaal los.

Ondanks deze koersstijging van 4% is Pharming dit jaar nog altijd de zwakste broeder binnen de ASCX. Year to date resteert er een min van 11,3%.

Alfen (+5,4%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen. De producent van slimme energie-oplossingen sluit slechts een fractie onder de hoogste koers ooit. Kepler Cheuvreux verdubbelt bijna het koersdoel en handhaaft het koopadvies.

Het gekke Vivoryon (-3,2%) is de bleeder van de dag.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €70 van €66 en verkopen - Kepler Cheuvreux

Alfen: naar €27,50 van €15 en kopen - Kepler Cheuvreux

Altice: naar kopen van houden en naar €8 - BNP Paribas

KPN: naar €2,07 van €1,97 en verkopen - Jefferies

KPN: naar €3,40 van €3,80 en kopen - JPMorgan Cazenove

OCI: naar kopen van houden en naar €20 van €21 - Kepler Cheuvreux

PostNL: naar €2,70 van €2,65 en kopen - Berenberg

Royal Dutch Shell: naar €30 van €31,35 en kopen - Societe Generale

Signify: naar €40 van €33 en kopen Berenberg

De dag van morgen