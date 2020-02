Bejaarden aan de top in Turbocompetitie Categorie: Overig

Beleggers van 85 tot 90 jaar behalen tot nu toe dit jaar de beste rendementen in de Turbocompetitie. Met een winst van gemiddeld 3,1% lopen ze ruim voor op 80- tot 85-jarigen, die met 1,1% rendement goed zijn voor de tweede plaats. Vrouwen poetsen verliezen weg Gemiddeld staan beleggers er dit jaar niet heel lekker voor. Mannen staan gemiddeld op een winstje van amper 0,2% en vrouwen staan gemiddeld bijna 0,3% in het rood. Vrouwen hebben hun verliezen ten opzichte van vorige maand overigens wel flink weten weg te poetsen. Begin januari stonden zij namelijk nog 6,7% in het rood. Enorme uitschieters zien we een maand na de start van 2020 niet in de Turbocompetitie. Wel zijn Honda-bestuurders met +0,7% de beste beleggers op basis van het type auto dat wordt gereden. Fiat-rijders staan met een verlies van gemiddeld 2,4% onderaan. Maandwinnaar januari Over de maand januari heeft de heer Mulder onder spelnaam Mulderjan de beste prestatie geleverd met een rendement van bijna 139%. Hij wint hiermee een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

