Stemming zakt naar vriespunt, KPN in verdomhoekje

Van de bravoure waarmee beleggers het nieuwe jaar in gingen, is inmiddels weinig meer over. De Bull / Bear Indicator is gedaald van 54,4 naar 50,5, het laagste niveau in een half jaar.

Dat blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête van februari.

Optimisme ver te zoeken

Waar in januari nog bijna 60% van de respondenten optimistisch of zeer optimistisch tegenover de economische ontwikkelingen stond, is dat nu teruggezakt naar nog geen 40%.

Ook wat betreft de aandelenmarkten is de stemming niet best: vorige maand stond 61% daar positief of zeer positief tegenover, nu is dat nog maar 38,2%. En bijna 32% is nu pessimistisch of zeer pessimistisch, dit was 14%.

Ook langere termijn somber

Ook voor de langere termijn zien de beleggers ondervraagd door IEX het niet zitten.

Nog maar 30,8% verwacht een stijging van 3% of meer voor de AEX in de komende zes maanden. Dat was vorige maand nog 47,1%. Maar liefst een derde voorziet zelfs een daling van 3% of meer voor de AEX (was 17,1%).

Bull / Bear Indicator naar 50,5

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is onderuit gegaan. De graadmeter is gedaald van 54,4 in januari naar 50,5 in februari (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het laagste niveau in een half jaar.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor februari is als volgt (tussen haakjes de score van januari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,7% (was 9,2%)

Optimistisch: 31,9% (was 49,6%)

Neutraal: 27,9% (was 26,2%)

Pessimistisch: 20,8% (was 11,5%)

Zeer pessimistisch: 11,7% (was 3,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,4% (was 9,8%)

Optimistisch: 30,8% (was 51%)

Neutraal: 30,4% (was 25,2%)

Pessimistisch: 21,4% (was 10,4%)

Zeer pessimistisch: 10% (was 3,6%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 30,8% (was 47,1%)

Neutraal: 35,9% (was 35,6%)

Omlaag: 33,3% (was 17,3%)

AEX komende maand

Omhoog: 46,2% (was 47,7%)

Neutraal: 28,2% (was 33,8%)

Omlaag: 25,6% (was 18,5%)

Aandelenkeuzes februari

Wat verwachten de respondenten van individuele aandelen deze maand? Galapagos stond vorige maand nog op nummer 4, maar staat nu weer fier bovenaan. Ook ASML staat weer bij de toppers, waarbij opvallend is dat beursexperts de chipmachinefabrikant deze maand juist onder de floppers scharen. Het defensieve aandeel Unilever komt nieuw binnen op nummer 3, gevolgd door ING op 4.

Bij de floppers steekt KPN er met kop en schouders bovenuit: per saldo kreeg het aandeel 38 negatieve stemmen. Unibail-Rodamco en ArcelorMittal delen de tweede plaats en Wolters Kluwer en ABN Amro zijn nieuw op respectievelijk plaats 3 en 4. Randstad is uit de floplijst verdwenen.

Toppers februari Stemmen Floppers februari Stemmen Galapagos +30 KPN -38 ASML +21 Unibail-Rodamco/ArcelorMittal -19 Unilever +18 Wolters Kluwer -6 ING +16 ABN Amro -3





Deze maand hebben 351 beleggers de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.