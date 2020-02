Liveblog: AEX 600 en Fugro

Update 11:05 uur: Fugro

Nogal wiedes, als Fugro niet hoeft te zoeken, wordt er ook niks gevonden. Hier het NRC verhaal onder de duidelijke titel Nul keer gas gevonden in de Noordzee. Daarom zet ik de iShares Oil & Gas Exploration & Production tracker in een plaatje met Fugro. Duidelijk.

Vorig jaar nul keer gas gevonden in Noordzee, weer NRC. En op beurs al bijna 15 jaar geen droog brood te verdienen aan olie- en gasexploratie en productie. Hier iShares O&G tracker geïndexeerd, herbelegd en in euro's vs wereldindex en #Fugro #AEX pic.twitter.com/zPe0Kqf5aU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 4, 2020

Update 09:45 uur: Gaat lekker

AEX 600 stond al op het bord en Galapagos alweer bijna op een all time high: coronavirus of niet, alles is zowat weer normaal. Dat laatste is een gevaarlijke opmerking, maar u voelt aan wat ik bedoel. Er is risicobereidheid op de beurzen en zeker op het Damrak. Vooral in de AMX stijgen de usual suspects hard.

Technisch? Het fonds handelt mooi in het trendje, want anders zou ik niet weten waarom Altice zó snel gaat. Wel is duidelijk dat vooral vastgoed weer de zwakke broeder is. De adviezen dan en kijk, Kepler Cheuvreux is helemaal los:

AkzoNobel: naar €70 van €66 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,40 ban €3,80 - JP Morgan

KPN: naar €2,07 van €1,97 - Jefferiers

OCI: naar buy van hold en naar €20 van €21 - Kepler Cheuvreux

PostNL: naar €2,70 van €2,65 *buy) - Berenberg

Signify: naar €40 van €33 (buy) - Kepler Cheuvreux

Alfen: naar €27,50 van €15 (buy) - Kepler Cheuvreux

Geklokt om 09:45 uur en dat nou net TomTom oplicht, is toeval. Zoekt u hier alstublieft niets achter.

Update 09:30 uur: Commodities

Goud glanst en het is druk, heel druk bij de trackers. Met instromers dan.

Investors pour a record amount of cash into gold ETFs, seeking a haven from market turbulence following the deadly viral outbreak https://t.co/KLrbIxqd2W pic.twitter.com/Z8WPIC7KPI — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2020

Voor wie liever voor een minder crowded trade gaat, bij de andere commodities is het overwegend nog ach en wee:

Some investors are looking at weakness in commodities as an opportunity https://t.co/J4pMfPwF0u pic.twitter.com/5D0KjOxFri — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2020

Dan is er nog olie en gas voor wie het liefst contrair gaat:

Oil & Gas Exploration and Production ETF closed at an all-time low today, down 76% from its 2014 high. $XOP pic.twitter.com/cG6efCp512 — Charlie Bilello (@charliebilello) February 4, 2020

Intussen meldt het cijferende BP dit, 0,5% minder olievraag dit jaar door...