BeursVandaag: Sterk staaltje

Het ziet er goed uit voorbeurs. Ondanks 425 doden in China en meer dan 20.000 coronaviruszieken spreekt CNBC er zelfs van dat de markten de zorgen al een beetje van zich afzetten.

De Shanghai Composite herstelt ook na de afstraffing gisteren. Al dan niet op basis van ervaring met boom & busts in het verleden roepen de Chinese media het beleggend en handelend publiek op niet in paniek te raken. Tijdelijke tegenslag. Klopt, is altijd zo, maar tijdelijk kan toch lang duren en heel duur zijn.

Intussen is het nog echt geen sein veilig, want meer gevallen in China, VS en Brazilië, een dode in Hong Kong, Macau is dicht en in Japan ligt een cruiseschip met 3700 passagiers aan de ketting. Eerst iedereen checken. Wel gaan volgende week in China alle fabrieken weer open.

Europe markets set for higher open amid earnings; coronavirus fears abate https://t.co/oSOF1gVx6r — CNBC (@CNBC) February 4, 2020

Update, nu ook in België en binnenkort bij ons?

#Coronavirus | Besmette patiënt in België zat in zelfde vliegtuig als gerepatrieerde Nederlanders https://t.co/t3OXkj88xM #BNR — BNR Nieuwsradio (@BNR) February 4, 2020

Er zijn geen cijfers op het Damrak vandaag en internationaal doen we het met BP, Carlsberg, Ford en Gilead. Er zijn geen macro's. Dan waren er nabeurs New York nog deze bedrijven met cijfers; hier leest u de details. Google heeft last van concurrentie.

Alphabet: -4,2%

NXP Semiconductors: -1,7%

En dan was er nog dit aandeel, Tesla +19,9%. Het begin nu echt een shortssqueeze te worden? Doet aan VW 2007 denken. De laatste melding die ik heb is 14% short.

Risk-on is nu het motto op de beurzen, of moet ik zeggen dat die niet stuk zijn te krijgen? Alles beweegt in ieder geval in de risicobereidheidrichting, maar het is wel allemaal met een nul voor de komma. De Amerikaanse rente stijgt vier basispunten en de Duitse eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat is niet zo heel erg veel:

07:43 Carlsberg trekt voordeel van speciaal en alcoholvrij bier

07:39 Sony rekent op nog meer winst door sensoren

07:21 Chinese beurzen veren op na koersval

03 feb Google-moeder Alphabet voelt concurrentiedruk

03 feb Tesla straalt op groen Wall Street

03 feb Batterijenmaker Panasonic helpt Tesla vooruit

03 feb Directeur Europese divisie IMF vertrekt

03 feb Uber wil Colombia voor de rechter slepen

03 feb Industriecijfer helpt Wall Street vooruit

03 feb Reggeborgh bezit bijna driekwart van aandelen VolkerWessels

03 feb 'Location Technology stuwt jaaromzet TomTom'

03 feb Coronavrees drukt olieprijzen

03 feb RELX-dochter neemt Amerikaanse Emailage over

Nog een update, want VolkerWessels redt ons land?

Vis ik deze nog uit Reuters:

04 Feb - 08:00:26 [RTRS] - AND AGREES FINAL CONDITIONS ON CONVERTIBLE LOAN OF € 1.15 MILLION

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor OCI:

KPN: naar €3,40 van €3,80 - JP Morgan

KPN: naar €2,07 van €1,97 - Jefferies

OCI: naar buy van hold en naar €20 van €21 - Kepler Cheuvreux

PostNL: naar €2,70 van €2,65 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent eigenlijk maar weinig puntjes hartje cijferseizoen:

08:00 BP Q4-cijfers

08:00 Carlsberg Q4-cijfers

08:00 Ferrari Q4-cijfers

11:00 Italië inflatie CPI jan

13:00 Ford Q4-cijfers

116:00 VS fabrieksorders dec 0,7% MoM

22:00 Chipotle Mexican Grill Q4-cijfers

22:00 Gilead Q4-cijfers

En dan nog even dit

Die afstraffing in China mocht er zijn gisteren, maar was wel volgens het boekje en de theoretische sommen:

So, Monday’s drop of 7.8% of #China’s Shanghai Composite Index was the sixth-largest this millennium. pic.twitter.com/kAsa26nhWG — jeroen blokland (@jsblokland) February 3, 2020

Verrassend?

Apple’s major suppliers in China plan to resume full-scale production in the country Feb. 10, despite the coronavirus outbreak https://t.co/3OQqou2JP2 — Bloomberg (@business) February 4, 2020

Onze commoditywaarden liggen ook slecht:

Prices of #commodities have fallen to the lowest levels in almost four years, as #oil and #industrialmetals collapsed on the negative impact of the #coronavirus on #China #GDP growth. pic.twitter.com/9YaLPeapW5 — jeroen blokland (@jsblokland) February 3, 2020

Wat?! Misschien maar op een watchlist zetten:

Oil & Gas Exploration and Production ETF closed at an all-time low today, down 76% from its 2014 high. $XOP pic.twitter.com/cG6efCp512 — Charlie Bilello (@charliebilello) February 4, 2020

Zo kan ik het ook:

The risk of recession within one year fell to 37.0% from 38.6%, JPM has calculated. Only yield curve flashes alarm. BUT Coronavirus could suddenly change the calculation. pic.twitter.com/FhDrtE42t9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 3, 2020

Spannend voor Alphabet:

Justice Department meeting state AG offices Tuesday to discuss Google: sources https://t.co/sf0wlILNtz pic.twitter.com/pDvDOKsKiF — Reuters (@Reuters) February 4, 2020

En voor de concurrenten van Tesla:

Tesla has a big lead in the electric vehicle market and analysts — and Musk’s own rivals — are second-guessing the notion that it will be caught anytime soon https://t.co/b87XOEjY3Q — Bloomberg (@business) February 4, 2020

Dan nog even dit, het worden lange maanden tot de Amerikaanse presidentsverkiezing in november?

Iowa Democratic Party officials delayed results from the state’s caucuses after discovering “inconsistencies” from some precincts, turning the opening event of the Democratic nomination race into a political debacle https://t.co/aCgwk0R889 — Bloomberg (@business) February 4, 2020

Tot slot, het staat er echt: Crowdfunding klonk lang als een goed doel, maar inmiddels willen mensen er gewoon mee verdienen. En dat lijkt te slagen. Laat verder maar, best een aardige reportage voor leken.

#Crowdfunding klonk lang als een goed doel, maar inmiddels willen mensen er gewoon #geld mee verdienen. En dat lijkt te slagen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/QcPofAag4K — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) February 3, 2020

