Allemaal weer instappen want de groene treintjes gaan weer rijden. Er is niks aan de hand. Het coronavirus is slechts ern simpel griepje. Maandag ochtend waren er slechts 17.261 besmettingen.

307 mensen overleden

530 mensen genezen

16.424 mensen zijn nog ziek

Als je het percentage overleden tegenover genzen zet kom je op 36% vs 64%. Dat zijn dus zeer geruststellende cijfers.

De omgerekend ruim 110 miljard euro die China in de markt heeft gepompt om een beurscrash te voorkomen stelt niks voor. Er is ook nauwelijks economische schade en zeker niet voor Europa waar alle economische cijfers fantastisch zijn.

Op de vlucht waarmee landgenoten terug zijn gehaald naar Nederland zat een Belg waarbij het coronavirus is vastgesteld. De thuisquaratainne die de overheid heeft ingesteld is echter de meest veilige oplossing om besmetting te voorkomen. Het is ook geen probleem als deze mensen even een ommetje maken in de frisse buitenlucht.

Instappen dus allemaal want de groene trein gaat rijden!!