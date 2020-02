TA: Pullback op lange termijn biedt kansen

Hoewel de AEX er op korte termijn zwak bijligt, tekenen zich op lange termijn juist kansen af: het pullbackscenario.

Maandag besprak ik hier de neerwaartse cliffhanger die zich op korte termijn vormt. Op langere termijn tekent zich echter het pullbackscenario af, wat juist een positief koerspatroon is.

Dit houdt dus in dat een daling richting 581 als een langetermijn-koopkans gezien mag worden, dus om posities in te slaan dan wel uit te breiden. Dit zijn dus tegenstrijdige koerspatronen: het ene (korte termijn) negatief, het andere (lange termijn) positief.

Let wel, er moet eerst een bodem op of boven 581 gevormd worden om de koopkans te effectueren. Om goed duidelijk te maken wat de gevolgen van een Pullback kunnen zijn, bespreek ik onderaan deze column de karakteristieken ervan. Met deze uitleg kunt u hopelijk dit koerspatroon plaatsen, herkennen en uw kansen benutten.

Lange termijn: pullback AEX

Eind vorig jaar brak de Nederlandse beurs boven de toppen van 2018 en 2019 in de zone 581-586. Technisch genereerde dit een langetermijn-koopsignaal. De recente daling zorgt ervoor dat de AEX-index terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door enkele oude koerstoppen.

Zolang de AEX-index hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Nogmaals, er moet eerst een bodem op of boven 581 gevormd voordat de koopkans benut mag worden.

Het vangnet van de pullback ligt op 581,02 (bodem van 6 december 2019). Het zou kunnen dat de pullback al in een afrondend stadium is, waardoor de bodem iets boven de 581,02 komt te liggen. Maandag lag het intraday low rond 589,40, vrijdag rond 589,44. Ook de schuine toppenlijn, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de vette blauwe lijn, bevindt zich rond 589.

Hoe dan ook, het eerste berekende koersdoel wacht rond 644, het tweede rond 700.

In eerdere columns had ik aangegeven dat een daling richting 581 als een langetermijn-koopkans beschouwd mag worden. Hoewel ik toen de kans op minder dan 25% inschatte, lijkt dit scenario zich thans inderdaad af te tekenen.

Pullback richting toppenlijn uit 2007

Als we verder uitzoomen zien we een nog mooiere pullback, nu richting de oude weerstandszone rond 570-580 punten. De uitbraak boven deze zeer zware 13-jarige horde maakt het koopsignaal van eind 2019 nog krachtiger, dus zou de pullback een nog mooiere koopkans meegeven.

Ook hier geldt dat alleen indien de index op of rond deze zone wordt opgevangen, het nieuwe koopmoment benut mag worden. De letters en getallen in de grafiek corresponderen met de letters en getallen in de voorbeeldgrafiek onderaan mijn column.

Uitleg opwaartse pullback

Op afbeelding hieronder vond eerst een opwaartse uitbraak plaats; daarna is de koers opgevangen boven deze oude horde. In de TA-gemeenschap noemen we dit de rolwisseling van verkopers en kopers. Op deze afbeelding is eerst stevig verkocht bij punt a en punt b. Op de Nederlandse beurs vond deze verkoopdruk plaats in 2018 en 2019 in de zone 581-586.

Vervolgens breekt de koers door de toppen a en b, wat technish een langetermijn-koopsignaal genereerde. Op de Nederlandse beurs vond deze uitbraak eind 2019 plaats toen de index door de voormalige weerstandszone 581-586 brak.

Bij de doorbraak van deze toppen (punt 1 op de voorbeeldgrafiek hieronder) trad dus een opwaartse uitbraak (=koopsignaal) op, waarna een eerste hogere top bij punt c is gevormd. Op de Nederlandse beurs werd deze eerste hogere top rond 616,46 (gevormd op 17 januari) gevormd.

Doorgaans, althans in 80% van alle gevallen, wordt nog éénmaal winst genomen en valt de koers terug, maar de kopers komen terug bij punt 2. De weerstand van toen fungeert nu als steun, verkopers worden kopers. De hogere bodem bij punt 2 op de voorbeeldgrafiek valideert het koopsignaal. Deze terugval is de feitelijke pullback. Op de Nederlandse beurs is deze terugval nog aan de gang, nu de index richting de voormalige weerstandszone 581-586 terugzakt.