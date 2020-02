Slot: Breed herstel

Met dank aan een meevallende ISM-index sluit de AEX (+0,5%) aardig in het groen. Hetzelfde beeld zien we in de rest van Europa. Zowel de DAX (+0,5%) als CAC (+0,5%) vinden de weg omhoog.

Vanaf 15.45 uur gingen de markten lopen en dat is precies het moment dat de ISM-Manufacturing Index naar buiten kwam. Er was een sterk negatief cijfer van 48,5 verwacht, maar uiteindelijke rolde er met een stand van 50,9 een mooi groeicijfer uit de bus.

Dit bekent dat de Amerikaanse industrie weer een beetje in de lift zit. Uiteraard is 50,9 nog geen vetpot, maar het betekent wel de hoogste groei in zes maanden tijd. Ook de PMI's voor de Europese industrie vielen in een brede lijn mee. Tel uw zegeningen zou ik zeggen.

Probleem is alleen dat de Duitse industrie met een stand van 45,3 nog altijd in een diepe crisis zit. Cijfers van 45 of lager zijn echt recessieniveau's. Maar goed, inmiddels weten we bijna niet anders dan dat het slecht gaat met de Duitse maakindustrie. Er was ooit een tijd dat Duitsland de groeimotor van Europa werd genoemd. Daar is nu moeilijk een voorstelling van te maken.

Shell drukt AEX

Het is verrassend dat de AEX vandaag niet achterblijft ten opzichte van de overige Europese indices. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,5%) drukt namelijk flink op de hoofdindex. Het olieconcern krijgt diverse koersdoelverlagingen van zakenbanken om de oren.

Dit is allemaal het gevolg van de beroerde vierdekwartaalcijfers van vorige week. Als de resultaten vies tegenvallen, grijpen analisten hun kans om hun koersdoel naar beneden bij te stellen. Volgens de IEX Beleggersdesk is het dividend overigens nog niet in gevaar.

Alphabet

Vanavond nabeurs komt Alphabet als laatste van de techgiganten met zijn jaarcijfers. Het wordt interessant, want de markt reageert altijd heftig op de resultaten van dit soort ondernemingen. Eerder zagen we Microsoft, Apple, Amazon en Intel al meevallen. Alleen Facebook stelde wat teleur.

Analisten gaan uit van een omzet van $46,87 miljard (+19,3% YoY) in het vierde kwartaal en een winst per aandeel van $12,76 (-0,1% YoY). Verder kijkt de markt uit naar wat het management gaat zeggen over Google Cloud en het onderzoek van de mededingingsautoriteiten.

Ook het Nederlandse, maar in Amerika genoteerde NXP publiceert vanavond cijfers. We houden u er in het liveblog van op de hoogte.

Rentes

Hierbij de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van het tienjaars staatspapier:

Nederland: +1 basispunt en -0,33%

Duitsland: +1 basispunt en -0,43%

Italië: +4 basispunten en +0,96%

Verenigde Staten: +4 basispunten en +1,56%

Verenigd Koninkrijk: + 1 basispunt en +0,53%

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,4% en noteert 15,9 punten.

Wall Street is niet te houden. De Nasdaq speert er met een plus van 1,3% vandoor.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar. Dit maakt de nederlaag tegen de yankees alleen maar pijnlijker.

Goud (-0,9%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Olie: WTI (-2,4%) en Brent (-3,4%) gaan verder omlaag. Het zwarte goud bevindt zich op het laagste niveau sinds eind december 2018.

Bitcoin (-1,2%) last een adempauze in.



Het Damrak

Coronavirus of niet, Adyen (+2,6%) zet gewoon een nieuwe all time high op het bord.



(+2,6%) zet gewoon een nieuwe all time high op het bord. ASML (+2,3%) maakt het verlies van vrijdag voor de helft goed. Ook ASMI (+1,1%) en Besi (+1,1%) vinden de weg omhoog.

(+2,3%) maakt het verlies van vrijdag voor de helft goed. Ook ASMI (+1,1%) en Besi (+1,1%) vinden de weg omhoog. ArcelorMittal (+0,3%) valt vandaag tegen. Met al die meevallende inkoopmanagersindices voor de industrie had de staalgigant wel wat harder kunnen stijgen. Het aandeel is met een min van 14,0% dit jaar de zwakste broeder binnen de AEX.

(+0,3%) valt vandaag tegen. Met al die meevallende inkoopmanagersindices voor de industrie had de staalgigant wel wat harder kunnen stijgen. Het aandeel is met een min van 14,0% dit jaar de zwakste broeder binnen de AEX. Heineken (-0,0%) wordt in bedwang gehouden door Kepler Cheuvreux. Het advies wordt verlaagd naar reduceren van houden en het koersdoel blijft gehandhaafd op €92. De huidige koers ligt daar zo'n 6% boven.

(-0,0%) wordt in bedwang gehouden door Kepler Cheuvreux. Het advies wordt verlaagd naar reduceren van houden en het koersdoel blijft gehandhaafd op €92. De huidige koers ligt daar zo'n 6% boven. Prosus (+2,5%) stijgt redelijk in lijn met het Chinese Tencent (+3,0%).

(+2,5%) stijgt redelijk in lijn met het Chinese Tencent (+3,0%). Aalberts (+2,0%) doet wel wat er vandaag van een industrie-aandeel wordt verwacht.

(+2,0%) doet wel wat er vandaag van een industrie-aandeel wordt verwacht. Beleggers genieten nog even na van de meevallende jaarcijfers van Signify . Afgelopen vrijdag stond er al een dikke plus van 7% op het bord en nu komt er gewoon weer ruim 4% bij.

. Afgelopen vrijdag stond er al een dikke plus van 7% op het bord en nu komt er gewoon weer ruim 4% bij. Voor OCI (-2,2%) daarentegen is het vooralsnog een rampjaar.

(-2,2%) daarentegen is het vooralsnog een rampjaar. Ook PostNL (-0,8%) kent een baaldag.

(-0,8%) kent een baaldag. Zonder dat we groot nieuws kunnen vinden, heeft Altice (+3,2%) er zin in.

(+3,2%) er zin in. WDP (-2,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Kepler Chevreux.

(-2,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Kepler Chevreux. Verder valt Sligro (-3,1%) tegen. De IEX Beleggersdesk is de kwaliteiten van het foodservicebedrijf echter niet uit het oog verloren. Herstelkandidaat Sligro #Sligro https://t.co/Jtbdv6iTnk — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 23, 2020

