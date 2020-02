Experts somber gestemd

Beleggingsexperts gingen 2020 in vol goede moed en verwachtten een stijging voor de AEX in januari. Door internationale onrust bleek niets minder waar en daalde de Amsterdamse beurs met 2,5%. Voor komende maand zijn ze dan ook een stuk somberder gestemd, zo blijkt uit de maandelijkse enquête van Corné van Zeijl van Actiam.

"De beleggingsexperts hadden gedacht dat de AEX in januari zou gaan stijgen. De deal tussen China en de Verenigde Staten zou immers getekend worden en de stemming onder beleggers zat er goed in", steekt Van Zeijl van wal.

"Er was echter geen rekening gehouden met de aanslag op de Iraanse generaal Soleimani. Deze effecten op de beurzen waren snel weggeëbd. Vervolgens kwam de tweede unknown unknown: het nieuwe coronavirus.

Dat heeft een dermate serieuze impact op de wereldeconomie, dat beleggers zich hieraan niet konden onttrekken. Logisch: 17% van de wereldeconomie komt uit China. In 2003 ten tijde van de uitbraak van het SARS-virus was dat nog geen 4%. Het is te begrijpen dat aandelen hierdoor flink onderuit gingen. Per saldo eindigde de AEX 2,5% lager.

Sentiment sterk gedaald

De sterke verandering van de marktomstandigheden heeft er volgens Van Zeijl voor gezorgd dat het sentiment onder de experts sterk is gedaald. "Het optimisme van afgelopen maand is volledig verdampt. De belangrijkste reden die de experts aangaven was het coronavirus."

Voor februari gaat ruim 22% uit van een stijging op de beurs. Iets meer dan 20% is neutraal en bijna 57% voorziet een daling. Het sentiment voor komende maand komt daarmee uit op -34,5%.

Verwachtingen voor komende zes maanden

De verwachting van experts voor de zes maanden was al somber en dat wordt deze maand nog maar eens bevestigd. Per saldo veranderden de verwachtingen niet zoveel. "De experts verwachten dat de effecten van het coronavirus over een halfjaar wel zijn verdwenen. Dan ontstaan er echter weer zorgen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen."

24% van de experts verwacht een stijging van de beurs en bijna 40% is neutraal. Per saldo komt het sentiment voor de komende zes maanden neer op -12,1%.

Het coronavirus

De speciale vraag van de beursenquête ging dit keer over de effecten van het coronavirus. "Vanzelfsprekend hebben de economische effecten een flinke impact op de aandelenkoersen gehad. De vraag is: zitten de economische effecten van het coronavirus voldoende in de huidige koersen verwerkt?"

Het nieuwe coronavirus...

Zit nog niet genoeg in de huidige aandelenkoersen verwerkt - zegt ongeveer 59%

Zit nu genoeg in de koersen - zegt ongeveer 28%

Is overdreven in de huidige koersen ingeprijsd - zegt ongeveer 13%

Aandelenkeuzes januari

De performance van de gekozen topaandelen was afgelopen maand prima. Dat kwam voor rekening van Galapagos (+8,4%). Van Zeijl: "Galapagos continueerde de opgaande trend. Bovendien is de winstontwikkeling niet afhankelijk van de economie. In deze fase is dat belangrijk voor beleggers. Vandaar dat ook andere veilige aandelen zoals Unilever, Heineken, Wolters Kluwer en Adyen zijn gestegen ondanks deze sombere beurs."

Bij de floppers was ArcelorMittal met een min van ruim 14,5% de grootste daler. Ook Shell deed het slecht met -9,2%. Dit kwam enerzijds door de daling van de olieprijs en anderzijds door de slechte kwartaalcijfers van het concern. Per saldo gingen de toppers met 0,3% omhoog, terwijl de floppers met 5,0% daalden.

Toppers januari Rendement Floppers januari Rendement ABN Amro -3,1% ArcelorMittal -14,6% ASML -3,6% Randstad -4,6% Ahold -0,4% IMCD +0,3% Galapagos +8,4% Unilever +2,9% Royal Dutch Shell -9,2%

Aandelenkeuzes februari

Voor februari kiezen de beursexperts opnieuw voor de meer veilige aandelen. Niet vreemd, gezien het brede beurspessimisme, is Van Zeijl van mening.

"Bij de verwachte floppers zien we vanzelfsprekend het tegenovergestelde beeld. In deze lijst zijn dan ook met name cyclische bedrijven te vinden. Opmerkelijk is wel dat het lievelingetje van de beurs, ASML, nu bij de floppers staat. Dat komt niet zo vaak voor."

Toppers februari Saldo* Floppers februari Saldo Unilever 4 ASML -7 Ahold 4 Randstad -6 Galapagos 3 ArcelorMittal -5 Aegon 3 Vopak -4



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.