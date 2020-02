Liveblog: Nevi PMI 49,9

Update 09:05 uur: Nevi PMI

Onze nationale inkoopmanagersindex - de Nevi PMI voor intimi - herstelde aardig in januari na een dip (48,3) in december tot vrijwel het neutrale niveau van 50 (groei, noch krimp). Copypaste, hier de tekst van inkopers:

De Nevi PMI steeg naar 49.9 in januari, wat wijst op de kleinste verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de huidige periode van krimp van drie maanden. De productie daalde voor de vierde maand op rij, al was deze daling gering en kleiner dan in december.

Het aantal nieuwe orders daalde opnieuw, zij het in de kleinste mate in drie maanden. De buitenlandse orders daalden eveneens licht. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de elfde keer op rij, maar ook deze daling was bescheiden en kleiner dan in december.

De voorraad eindproducten daalde aanzienlijk en de inkoopactiviteiten namen in bescheiden mate af. Ook de voorraad ingekochte materialen nam af. De levertijden bleven toenemen, zij het deze maand minder dan in december. De werkgelegenheid nam licht toe.

De inkoopprijzen stegen voor de tweede achtereenvolgende maand en de verkoopprijzen stegen aanzienlijk. Tot slot was het vertrouwen van de Nederlandse producenten in januari het grootst in veertien maanden.