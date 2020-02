Liveblog: Alphabet -4%

Update 22:10 uur: Cloudinkomsten +53%

De groei van Alphabet zit hem vooral in de cloud en Youtube. De cloudinkomsten stegen met maar liefst 53% naar $2,6 miljard. Toch komt nog altijd slechts 6% van de totale omzet voort uit de cloud. Ook de advertentieinkomsten uit Youtube zitten flink in de lift. Deze stegen met 31% naar $4,7 miljard (Niels Koerts).

Update 22:05 uur: Alphabet valt tegen

Alphabet staat nabeurs 4% lager door tegenvallende omzetcijfers. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 19% naar $46,08 miljard en dat is iets slechter dan de $46,94 miljard die werd verwacht.

De winst per aandeel van $15,35 valt wel mee, maar blijkbaar kijkt de markt meer naar de omzet. Hoewel, de operationele winst valt ook tegen. Deze kwam uit op $9,27 miljard terwijl de consensus op $9,86 miljard lag (Niels Koerts).

Update 13:30 uur: Pensioenbeleggen is duur

Full disclosure: ik probeer zelf bij Brand New Day en Binck Fundcoach een pensioen bij elkaar te hosselen. Hoe en wat doet u?

Veel pensioen vandaag in FD: Beleggingskosten erg hoog voor kleine belegger die zelf pensioen aanvult, blijkt uit onderzoek van adviesbureaus Deal Consultancy en AF Advisors https://t.co/CVtsZHBof4 — Martine Wolzak (@wolzak) February 3, 2020

Aan de markt ligt het niet, daar gieren de kosten omlaag richting nul. De Nederlandse dienstverlening is gewoon nog veel te duur, want eigenlijk zou het nergens duurder mogen zijn dan vijftien basispunten om een pensioentje op te bouwen. Komt weinig werk en raketwetenschap bij kijken.

Eigenlijk zijn deze verschillen belachelijk, scheelt op veertig jaar beleggen tienduizenden, zo niet tonnen netto opbrengst. Dit plaatje zegt genoeg.

Update 13:15 uur: Virus raakt ons BBP

Als handelsnatie zijn wij extra kwetsbaar voor alle ellende die het coronavirus met zich meebrengt, aldus Bloomberg. Dit kan in Q1 onze economie al 0,3% schelen. Let wel, dat hoeft niet meteen extra nadelig voor de AEX te zijn, want die bedrijven halen hun omzet voor meer dan de helft in het buitenland.

"A global economic model on the fallout of the coronavirus shows a drag on euro-area GDP growth of between 0.1 and 0.2 percentage points in the first quarter, with the Netherlands -- a major hub for trade activity -- hit most severely" https://t.co/mE9QVQ20uV — Albert Jan Swart (@AlbertJanSwart) February 3, 2020

Update 13:10 uur: Fintech overnamefantasie

Gelukkig is er ook nog overnamefantasie op de beurzen. Niet te verwarren met Worldonline - op 17 maart is het twintig jaar geleden trouwens - maar de Franse fintech Worldline (-3,1%) koopt landgenoot Ingenico (+12,2%). Op papier ontstaat dan een fintech van opgeteld €18,3 miljard.

Adyen is €24,7 miljard waard en WireCard 16,5 miljard. Ter vergelijking: ABN Amro doet €14,9 miljard en ING €38,2 miljard.

Payments giant Worldline to buy rival Ingenico in $8.6 billion deal as fintech competition heats up https://t.co/0IA0dEUE6z — CNBC (@CNBC) February 3, 2020

Update 13:00 uur: Big Oil

Big Oil is even helemaal uit bij de analisten. Het regent niet alleen downgrades voor Royal Dutch Shell, ExxonMobil krijgt er ook van langs. Goldman Sachs zet het aandeel zelfs op sell.

Goldman downgrades Exxon to 'sell', slashes returns outlook https://t.co/slMH78V2Ll pic.twitter.com/xkA1rSUoDO — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Update 11:30 uur: Advies

De analisten hebben dit weekend niet stilgezeten, lijkt het.

Aegon: naar €4 van €4,20 - Barclays

Heineken: naar reduce van hold (€92) - Kepler Cheuvreux

NN: naar €37 van €38 - Barclays

Prosus: naar €80 van €90 - UBS

Royal Dutch Shell: naar 2040 van 2150P - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar 2450 van 2700P - UBS

Royal Dutch Shell: naar 2680 van 2800P - Berenberg

Unilever: naar €60 van €59 - Jefferies

Unilever: naar €56 van €55 - Berenberg

OCI: naar €22 van €24 - Berenberg

Signify: naar €33 van €32 - Citi

Signify: naar €28,50 van €27 (hold) - Kepler Cheuvreux

WDP: naar €25 van €24,29 (hold) - Kepler Cheuvreux

Update 11:15 uur: Gilead

Het is denk ik de eerste grotere naam die valt, Reuters van vrijdag:

Gilead Sciences Inc (GILD.O) said on Friday it provided its experimental Ebola therapy for use in a small number of patients with the coronavirus that has killed over 200 so far in China and is working with the country’s authorities to set up a study.

Het blijft niet onopgemerkt, Gilead doet nu +11% pre-market VS. Pik ik dit nog van CNBC:

“At least a dozen companies have informally or formally announced vaccine or drug development initiatives,” said Needham’s Alan Carr. “It appears at least a few programs will have moved into clinical testing within a few months.”

Vir Biotechnology surged 110% in the past month, while Novavax gained 87% during the same period.

Inovio Pharmaceuticals skyrocketed 34% in January after it said it’s in the process of developing a vaccine against the new deadly virus.

Morgan Stanley is bullish on Moderna and Regeneron, which recently indicated plans to develop vaccine and produce therapeutic antibodies against the virus.

Update 11:00 uur: Ach, Fortis

Ouwe koeien, maar voor wie het interesseert: de Fortis-zaak nog maar een keertje. Telegraaf-verslaggever Bart Mos is er bij, volg hem op Twitter.

Even tussedoor, laatst pingpongde iemand een oude IEX-thuispagina naar mij. Kijk even wie daar het lijtje dalers aanvoert. En hoe.

Of deze van 29 september 2008. Helemaal door het putje pic.twitter.com/18zSaJEI0U — Niels (@Meneer_Bull) January 28, 2020

Update 09:05 uur: Nevi PMI

Onze nationale inkoopmanagersindex - de Nevi PMI voor intimi - herstelde aardig in januari na een dip (48,3) in december tot vrijwel het neutrale niveau van 50 (groei noch krimp). Copypaste, hier de tekst van inkopers:

De Nevi PMI steeg naar 49.9 in januari, wat wijst op de kleinste verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de huidige periode van krimp van drie maanden. De productie daalde voor de vierde maand op rij, al was deze daling gering en kleiner dan in december.

Het aantal nieuwe orders daalde opnieuw, zij het in de kleinste mate in drie maanden. De buitenlandse orders daalden eveneens licht. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de elfde keer op rij, maar ook deze daling was bescheiden en kleiner dan in december.

De voorraad eindproducten daalde aanzienlijk en de inkoopactiviteiten namen in bescheiden mate af. Ook de voorraad ingekochte materialen nam af. De levertijden bleven toenemen, zij het deze maand minder dan in december. De werkgelegenheid nam licht toe.

De inkoopprijzen stegen voor de tweede achtereenvolgende maand en de verkoopprijzen stegen aanzienlijk. Tot slot was het vertrouwen van de Nederlandse producenten in januari het grootst in veertien maanden.