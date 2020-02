BeursVandaag: Alle ogen op China

Volgens economen van Oxford Economics zullen de gevolgen maar tijdelijk zijn. Daarna zal het effect wegebben.

Daar is Marijke Zewuster, hoofd emerging markets bij het Economisch Bureau van ABN Amro, het in grote lijnen eens. Ze denkt dat het nu nog heel lastig is om te zien of het negatieve effect in latere kwartalen kan worden gecompenseerd.