TA: Cliffhanger AEX

Beleggers wereldwijd blijven zich zorgen maken over de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. Nu het aantal besmettingen toeneemt worden op steeds grotere schaal aandelenposities veilig gesteld.



Opvallend is dat nu op vrijwel alle aandelenindices gelijktijdig het beruchte cliffhanger scenario wordt gevormd, een koerspatroon dat duidt op winstnemingen.



Hieronder wordt het technische verloop van de AEX, met name het cliffhanger scenario, uitvoerig besproken. Daarnaast worden ook de koersgrafieken van de DAX, de Eurostoxx 50, De Dow Jones en de Nasdaq weergegeven.

Cliffhanger omlaag AEX



De Nederlandse beurs heeft een week geleden de opwaartse fase achter zich gelaten, door de steunlijn onder de koersbodems vanaf augustus 2019 te breken. Hiermee brak de AEX de onderkant van het stijgende trendkanaal, ook wel de stijgende bodemlijn genoemd, op de grafiek afgebakend met de blauwe stippellijn.



In de opleving daarna is de AEX afgeketst op deze voormalige stijgende bodemlijn, waarmee een eerste lagere top is gevormd. Op de grafiek hieronder is deze lagere top gemarkeerd met het vette horizontale rode lijntje. Het niveau van deze eerste lagere top bevindt zich rond 606,20 (het intraday high van afgelopen woensdag).



Technisch geeft dit aan dat zich een cliffhanger scenario aftekent. Dit scenario bestaat altijd uit twee signalen. Lees de uitgebreide uitleg van het cliffhanger scenario onderaan deze column.





Signaal 1 was de uitbraak uit het stijgende trendkanaal

Signaal 2 was het éénmalig herstel in combinatie met de lagere top onder de voormalige stijgende bodemlijn



Er ligt een stevig vangnet rond 581,02 (bodem van 3 december 2019). De technische schade zou tot enkel de korte termijn beperkt blijven zolang de AEX-index hierboven weet te blijven.

In een eerdere column heb ik aangegeven dat een daling richting 581 beschouwd mag worden als een lange termijn koopkans. Hoewel ik de kans hierop indertijd op minder dan 25% inschatte, lijkt dit scenario zich thans inderdaad af te tekenen.

Duitse beurs: DAX-index







Europese beursgemiddelde: Eurostoxx 50







Wall Street: Dow Jones index





Technologiebeurs: Nasdaq Composite index



Uitleg cliffhanger omlaag



Op de afbeelding hieronder is een neerwaartse cliffhanger gestileerd afgebeeld. Dat is een koersformatie die altijd het einde van een stijgende trend, alsmede het begin van winstnemingen aankondigt. Dit koerspatroon bestaat altijd uit twee signalen: