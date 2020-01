Het is niet alleen mar het virus. De markt is ziek. Eerst kwam Apple met een 50 cent hogere verwachting en de hele markt gaat als een speer naar boven, Europa incluis. Het zakt weg en dan komt dat krankzinnige aandeel Amazon met 10% meer winst en weer gebeurt het zelfde. Naskwak en ook andere indices vliegen omhoog, inclusief Europa.Nu komt het weekend er aan en Corona laat weer de boventoon spelen.Dit is de realiteit, zoals door mij op de voet gevolgd.Amazon is geen aandeel. Anders kon het net zo goed op 6000 staan. P/E--- nooit van gehoord.