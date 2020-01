Slot: De week van het virus

Het is een week geworden om snel te vergeten. Nu het gevreesde coronavirus het Europese land heeft bereikt, doen markten een behoorlijke stap terug.

Uiteindelijk sluit de AEX 4,0% lager en zo'n forse daling op weekbasis hebben we al even niet meer gezien. Heel onlogisch is het ook niet, aangezien we vorige week nog bijna een all time high op het bord zetten.

Daar komt bij dat de financiële schade door het coronavirus groot gaat zijn. Er zijn zelfs schattingen dat het 1%-punt van de Chinese economische groei kost. Als de uitbraak op korte termijn niet tot een halt kan worden geroepen, gaat het in de papieren lopen.

Laat u niet gek maken

Toch denk ik dat we ons als beleggers niet al teveel zorgen hoeven te maken. Beurzen kijken immers altijd zo'n jaar vooruit en op het moment het coronavirus over zijn hoogtepunt is, zie ik de markten alweer snel herstellen.

De schade is waarschijnlijk dit kwartaal het grootst en is al deels ingeprijsd. Een paar goede berichten en die -4% kan binnen no time weer zijn ingelopen. Anderzijds vallen de macro's nu ook flink tegen.

Vandaag kwam de Chicago PMI veel lager uit dan verwacht (42,9 vs 48,7 verwacht). Ook daalden de Duitse detailhandelsverkopen harder dan gedacht en kromp de Franse economie onverwachts 0,1% in het vierde kwartaal. Nee, het is even een slechte cocktail.

Flopper KPN

KPN (-7,4%) is misschien wel het laatste aandeel dat last van het coronavirus gaat krijgen. Toch is de telecommer één van de grootste dalers van de week. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de tegenvallende jaarcijfers.

Dat de omzet verder daalde, kwam uiteraard niet als een verrassing, maar de 9% lagere vrije cashflow is een tegenvaller. Door goed op de kosten te letten, kon deze in het verleden nog op peil worden gehouden.

Als de vrije kasstroom omlaag gaat, is er simpelweg minder ruimte voor dividendverhogingen. Daarom hopen we dat het management zijn belofte voor een 5% groei van de vrije kasstroom in 2020 kan waarmaken.

Zo niet dan is de afstraffing van het aandeel terecht. Op dit moment betaalt u 19 keer de winst over 2020 en ontvangt u 5,3% dividend. Een pittige waardering voor een bedrijf dat niet groeit. Maar goed, die 5,3% gaat u niet krijgen op een spaarrekening.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen vijf jaar is KPN duidelijk achtergebleven ten opzichte van de AEX. Enige doekje voor het bloeden is dat de Europese telecommers het nog slechter hebben gedaan.

Topper Tesla

De koers van Tesla is niet te houden. De recente jaarcijfers gaven aanleiding om het aandeel nog 10% extra hoger te zetten. Met name de kasstroom was afgelopen jaar sterk, waardoor het bedrijf minder afhankelijk is van de kapitaalmarkt.

Reden voor RTLZ om er een item aan te besteden. Te gast is onze eigen analist Paul Weeteling. U kunt de uitzending terugkijken door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Is de Teslakoorts te hoog opgelopen? https://t.co/tOehOQk2Fy — Nico A. Inberg (@NicoInberg) January 31, 2020

De lijstjes

AEX deze week: -4,0%

AEX deze maand: -2,5%

AEX dit jaar: -2,5%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -2,3%

DAX krijgt grootste klap

Het is een beeld dat we wel vaker zien. Als de beurzen zakken, dan krijgt de DAX (-4,3%) de grootste klappen te verwerken. Daarentegen weten de Amerikaanse indices het verlies aanmerkelijk beter te beperken.

Met name de Nasdaq (-1,2%) blijft goed liggen. Het zijn de meevallende cijfers van Microsoft, Apple, Tesla en Amazon die hiervoor zorgen. Wat daarnaast opvalt, is dat de olieprijs steeds verder wegzakt. Het zwarte goud koerst op het laagste niveau sinds vorig jaar augustus.

AEX

Alleen Unilever (+1,6%) weet het hoofd boven water te houden. Het concern kwam eind december met een waarschuwing dat de onderliggende omzetdoelstelling van 3% niet wordt behaald. Als blijkt dat het 2,9% is dan valt het eigenlijk nog wel mee. Waarschijnlijk is dit de reden voor deze inhaalslag.

Daarentegen stelde Royal Dutch Shell (-8,3%) teleur. Mede door de dalende olieprijs halveerde de winst. Ook het cijferende Philips (-9,2%) kreeg een flinke draai om de oren.

AMX

Gelukkig meer groene cijfers binnen de AMX. Corbion (+5,7%) is de grootste stijger en sluit bijna op een nieuwe hoogste koers ooit. Logistiek winkelvastgoedfonds WDP (+3,0%) doet het ook wederom erg goed.

Het tegenovergestelde zien we bij het winkelvastgoed. Eurocommercial Properties (-6,1%) en Wereldhave (-8,8%) hebben een hoge notering in het rijtje dalers. Laatstgenoemde ging €0,63 ex-dividend, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. Tot slot corrigeert ASMI (-11,2%).

ASCX

Pump- en dumpfonds Vivoryon (-10,5%) gaat de kliko in. Deze daling lijkt me puur sentimentsgedreven, want groot nieuws kon ik niet vinden over het biotechaandeel. B&S Group (-8,5%) ging niet mee met de rit omhoog en gaat nu twee keer zo hard omlaag. Toch liggen er volgens de IEX Beleggersdesk kansen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.