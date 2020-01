Heeft u dat ook? Van dat JEUKENDE gevoel? Dat er een bedrijf al in flinke problemen, met een uitstraling naar de gehele europese economie, even een verliesje van 5,7 mrd. komt melden en dat de koers al twee dagen flink hard stijgt?? Dat u denkt, wat of wie zit hier achter? Wat wordt hier afgedekt en gemaskeerd? Hoe transparant is de beurs nu waar u in belegt? Wanneer barst die bom? Wie gaat die rekening even betalen? Waarom is het zo oorverdovend stil rond om Deutsche Bank??? Het zwarte gat van Europa als je er even over nadenkt...

WARUM. STIJGT. DEUTSCHE BANK??? Iemand? Jemand?