BeursVandaag: Hoe is het mogelijk

De beurzen dalen niet echt significant Arend-Jan, denk ik, omdat dat Corona verhaal feitelijk helemaal niets voorstelt, het is een soort griep, in NL sterven jaarlijks meer dan 2000 mensen aan griep, wereldwijd 10duizeden zo niet nog veel meer. Dan is ca. 200 doden in 10 dagen, hoe erg ook, op 1,4 miljard Chinezen statistisch 0, terwijl de regering in China de juist maatregelen neemt. Allemaal enorm hijgerig gehypt door toegang tot sociale media etc. etc.

Als er nieuws komt over 1 besmetting hier en 2 daar, waar gaat het dan over?? Bij Ebola etc. gingen beurzen ook niet naar beneden. Tijdelijke beperking van mobiliteit zal niet leiden tot lagere beurzen...